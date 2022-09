Salon Maison & Objet 2022 : à la découverte des innovations et nouveautés au service du bien-être des animaux

Le salon Maison & Objet s’est tenu le weekend dernier au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. Le rendez-vous incontournable de la décoration, de la mode-maison et de l’art de vivre a attiré de nombreux visiteurs venus découvrir les dernières tendances et nouveautés en la matière.

Les pet lovers ont également été servis. On pouvait, en effet, rencontrer les acteurs du marché de l’animal de compagnie qui proposaient des innovations et des créations toutes plus intéressantes les unes que les autres.

Accessoires, santé, bien-être… Les produits et solutions exposés par ces entreprises pet-friendly sont à la fois fascinants et pleins de promesses.

Design et haute technologie résolument tournés vers le bien-être animal

Parmi les exposants ayant attiré l’attention des visiteurs par leurs articles destinés aux animaux de compagnie, on peut citer Cocoon Paris et ses étonnants cocons naturels pour chats. Ces niches d’intérieur sont inspirées des récipients en feutre traditionnels népalais, et offrent un maximum de confort et de sécurité à leurs locataires félins. Les formes proposées vont de la plus simple à la plus fantaisiste : panda, baleine… Les motifs sont variés : uni, à pois, à rayures…



Cocoon Paris

La high-tech au service de la santé animale était également au rendez-vous avec l’entreprise sud-coréenne The LittleCat. Sa spécialité : la conception et la fabrication de dispositifs utilisant l’intelligence artificielle et l’Internet des objets pour le suivi de la santé des animaux de compagnie. La roue d’exercice « B612 Cat Planet Wheel » et la litière DR. Medi Sand, qui aide à analyser l’urine du chat font partie des bijoux de technologie développés par cette boîte basée à Séoul.



The LittleCat

Egalement présente au salon Maison & Objet, la marque d’accessoires pour chien et chat French Bandit n’a pas manqué non plus de se signaler, avec ses colliers, harnais et autres laisses au design fun et tendance. Nous avions d’ailleurs déjà parlé de cette enseigne fondée en 2019 par Mathieu Even.



French Bandit

Ce petit tour d’horizon se termine avec DoggyBathroom, qui propose des solutions innovantes pour la propreté du chien : litières, tapis et accessoires. Créée par un Montréalais passionné de chiens, la marque conçoit notamment des bacs à litières grand format permettant aux chiens mâles de lever librement la patte au moment d’uriner. Avec leur système d’absorption haute performance des liquides et des odeurs, ainsi que leur simplicité d’entretien, on a véritablement affaire à des produits d’exception.

DoggyBathroom