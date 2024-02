À la Saint-Valentin comme tout au long de l’année, les animaux restent nos meilleurs alliés contre la solitude

Les animaux nous aident à nous sentir moins seuls tout en nous apportant de l’amour sans compter. Emprunte mon Toutou permet à ceux qui font face à la solitude et aiment les chiens de passer du temps avec les compagnons canins d’autres personnes, à la fois pour rendre service à ces dernières et pour vivre pleinement leur passion.

Réduire nos animaux de compagnie à la seule compagnie, justement, qu’ils nous apportent serait injuste. Ils nous offrent aussi leur amour inconditionnel, l’opportunité d’aimer en retour et de véritables leçons de vie au quotidien.

Leur présence nous est précieuse à plus d’un titre, notamment en nous aidant à contrer la solitude. Celle-ci est parfois extrêmement pesante, surtout à l’approche d’évènements et d’occasions tels que la Saint-Valentin.

Il convient aussi de rappeler que nos animaux occupent une place de plus en plus importante au sein de nos familles, mais aussi et surtout dans nos cœurs. Dans bien des cas, ils devancent même les membres humains de notre entourage. Les résultats d’un sondage OpinionWay pour la compagnie d'assurance Assuropoil le confirment : 25% des personnes interrogées avouent passer plus de temps avec leur animal que leur conjoint, 40% affirment que ce serait rédhibitoire si leur conjoint n’acceptait pas l’animal de compagnie et 37% saluent leur animal en premier en rentrant chez eux.

Or, tout le monde n’est pas forcément en mesure d’adopter un animal pour diverses raisons. La possession d’un animal implique une grande responsabilité et a un coût non négligeable. Emprunte mon Toutou constitue la solution pour toutes ces personnes qui souhaitent exprimer l’amour qu’ils ont pour les chiens sans les contraintes.

Tout le monde y gagne

Les emprunteurs de la communauté Emprunte mon Toutou, qui compte plus de 800 000 membres, sont ravis de bénéficier des joies liées à la présence d’un chien (jeux, câlins, promenades…) sans être propriétaires. La plateforme leur offre ainsi la possibilité de lutter contre la solitude et les coups de blues qu’elle engendre, aussi bien durant la Saint-Valentin que pendant tout le reste de l’année. 98% des emprunteurs affirment d’ailleurs que cette activité améliore leur bien-être.

L’avantage d’Emprunte mon Toutou pour les propriétaires de ces chiens, c’est qu’ils peuvent profiter gratuitement de services de garde et de promenade pour leurs amis à 4 pattes.

Emprunte mon Toutou, ce sont aujourd’hui 15 000 promenades et gardes par mois, ainsi qu’une présence partout en France, en Espagne (Prestame tu Perrito) et en Italie (Ti Presto Fido).

