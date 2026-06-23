Rêves canins : pourquoi votre chien jappe-t-il et court-il dans son sommeil ?

Votre chien jappe, bouge les pattes ou semble courir alors qu’il dort paisiblement sur le tapis du salon ? Pas d’inquiétude : ces réactions sont souvent liées aux rêves. Comme les humains, nos amis les chiens connaissent des phases de sommeil paradoxal (REM), durant lesquelles leur cerveau reste actif et peut rejouer des souvenirs ou des expériences vécues.

Un chien adulte passe en moyenne entre 12 et 14 heures par jour à dormir, avec des cycles de sommeil plus courts que les nôtres. Cette alternance rapide entre les différentes phases lui permet de récupérer tout au long de la journée.

Si, pendant l’une de ses siestes, vous voyez votre compagnon à 4 pattes en train d'aboyer doucement, de remuer la queue ou de pédaler dans le vide, ne soyez pas surpris : il est sans doute en plein rêve. On vous explique.

Différentes phases de sommeil

Comme les humains, les chiens passent par plusieurs phases de sommeil : une période d’éveil, un repos léger, un sommeil profond, puis le fameux sommeil paradoxal (ou phase REM), durant lequel l’activité du cerveau reste intense et où les rêves apparaissent.

Pendant cette phase, le chien présente une atonie musculaire partielle, un mécanisme naturel qui limite les mouvements du corps pendant les rêves. Toutefois, cette paralysie n’est pas toujours complète : de petits mouvements des pattes, de la queue ou du museau peuvent ainsi survenir. Il n’est donc pas rare de voir un chien avoir les yeux qui bougent derrière ses paupières fermées, émettre de petits bruits, grogner doucement ou faire quelques mouvements involontaires. Ces réactions sont simplement le signe que son cerveau est en train de traiter des informations et des souvenirs.

De quoi peut rêver un chien ?

Dès lors, de quoi peuvent bien rêver nos toutous ? Revivent-ils leurs aventures de la journée ? Les chercheurs pensent que c’est très probable. Même s’il est impossible de savoir exactement ce qui se passe dans la tête de nos amis à 4 pattes, il est possible qu’ils « rejouent » certains souvenirs ou expériences vécues.

Après une grande balade, une séance de jeu ou une journée riche en nouvelles odeurs et en découvertes, le cerveau du chien pourrait continuer à traiter ces informations pendant son sommeil. Cette activité participerait notamment à la consolidation mnésique, un processus qui permet au cerveau de trier, organiser et renforcer les souvenirs acquis au cours de la journée.

C’est peut-être pour cela qu’un chien endormi peut soudainement bouger les pattes, remuer la queue, gémir, grogner ou même aboyer, comme s’il poursuivait une aventure imaginaire.

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Ces réactions sont généralement normales : elles reflètent une activité cérébrale intense pendant les rêves. Un aboiement nocturne peut simplement être la façon dont un chien exprime ce qu’il vit dans son monde onirique. Dans ce cas, il vaut mieux éviter de le réveiller brusquement, car cela pourrait le désorienter, voire le faire sursauter s’il est plongé dans un rêve profond.

En revanche, si vous remarquez des changements soudains dans ses habitudes de sommeil, des signes d’anxiété ou des comportements inhabituels, il peut être utile de rester attentif. De même, des aboiements nocturnes très fréquents, un ronflement important ou des difficultés respiratoires méritent d’être évoqués avec un vétérinaire.

L’info Woopets – Comment savoir si le sommeil de mon chien est normal ?

Dans la plupart des cas, les petits mouvements et les bruits de votre chien pendant son sommeil sont tout à fait normaux. Voici les principaux points à retenir :