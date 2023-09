Retrouvé dans une maison insalubre, ce Terre-Neuve de 8 ans a longtemps rêvé d'une vie meilleure

Au mois d’août dernier, les bénévoles de la Fondation 30 Millions d’Amis se rendaient dans une maison insalubre d’Ailly-sur-Somme (80) après avoir reçu un signalement. Ils y ont secouru 5 chats, un lapin, et un Terre-Neuve de 8 ans répondant au nom de Kheops. Ce dernier avait passé sa tête dans l’ouverture d’une porte qu’il avait réussi à défoncer.

Tous les animaux ont ensuite rejoint des refuges partenaires de la Fondation. Heureusement, ce passage fut de courte durée pour Kheops, car le beau pharaon n’a pas tardé à taper dans l’œil de la famille de ses rêves !

Un homme conquis

Max, passionné par cette race de chien, s’est senti prêt à démarrer une nouvelle aventure. « Je m’intéresse depuis toujours à ces grands chiens et à leurs besoins, a-t-il confié. J’attendais de réunir toutes les conditions favorables pour franchir le cap de l’adoption. J’ai toujours refusé de faire appel à un élevage. »

Il ajoute : « Avec mon épouse, nous regardions de temps en temps les réseaux sociaux des refuges des alentours, jusqu’au jour où ma compagne est tombée sur l’article de 30millionsdamis.fr sur le sauvetage de Kheops. Nous avons alors contacté la Fondation qui nous a communiqué les coordonnées du refuge qui l’avait pris en charge. »

Un charme indéniable

Le jour de la rencontre, tout se passe à merveille. Max est épaté par la force de vivre du Terre-Neuve. « Il est très amaigri, car il a longtemps été privé de soins, mais il est très calme, apaisé, gentil et pas du tout craintif. Il nous a même fait quelques léchouilles ! », poursuit-il.

Kheops a encore quelques petits problèmes de santé à régler, notamment au niveau des yeux, des oreilles et de la peau, mais un traitement adapté l’aidera à guérir rapidement. En tout cas, sa nouvelle famille compte bien le soigner comme il se doit.

La promesse d’un bonheur éternel

Une semaine après la première rencontre, Max et sa famille se sont rendus au refuge et ont officialisé l’adoption de Kheops. « On l’adore déjà. Si on peut lui donner tout le confort et le bonheur qu’il mérite, ce sera une grande satisfaction », ont-ils déclaré.

Pour fêter son arrivée, ses nouveaux maîtres lui ont acheté une pataugeoire. Un cadeau idéal pour cette race de chien, réputée pour adorer les milieux aquatiques ! D’ailleurs, Max compte l’amener à la mer dès que possible, pour lui offrir une session de nage au paradis.