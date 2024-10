Rescapée d’un abandon cruel, une chienne squelettique et effrayée trouve enfin l’amour et la résilience

Pixie a été laissée livrée à elle-même dans une zone rurale très peu fréquentée. La chienne n’avait quasiment aucune de chance de s’en sortir, car elle était attachée et ne pouvait ni se nourrir, ni s’hydrater, encore moins se protéger. Par miracle, quelqu’un l’a découverte et s’est empressé d’appeler les secours. Lesquels ont récupéré un animal en grande détresse.

Emily Brizzee et son époux Mike ont fondé l’association Brizzee Animal Rescue pour s’occuper d’animaux dans le besoin. Ils se sont récemment proposés pour accueillir Pixie, une chienne retrouvée dans un état catastrophique après avoir été lâchement abandonnée. En quelques jours seulement, leur amour et leur bienveillance ont fait des miracles.

Il est difficile, voire impossible, de comprendre la cruauté humaine. Comme tous ses congénères canins, Pixie méritait l’amour et l’attention de son propriétaire, mais a obtenu tout l’inverse. Elle a été abandonnée de la pire des façons, attachée contre un poteau au milieu de nulle part, sans aucune possibilité de s’échapper.

Son bourreau ne lui a pas laissé d’eau, ni de nourriture. En somme, Pixie attendait son heure, qui n’allait pas tarder à sonner dans de telles conditions.

Un sauvetage inespéré

Malgré tout l’enfer vécu jusqu’à présent, Pixie avait une bonne étoile et un agent du contrôle animalier l’a découverte au bord du décès. Il s’est empressé de la libérer pour la prendre en charge. La pauvre n’avait que la peau sur les os et était terrorisée. On pouvait sentir la détresse dans son regard, mais il y avait encore de l’espoir pour la sauver. Elle avait simplement besoin de quelqu’un pouvant donner de son temps pour la remettre sur pattes et Emily s’est manifestée.

Touchée par l’histoire du quadrupède, cette dernière l’a accueillie dans sa maison pour prendre soin d’elle et l’aider à se remettre de son traumatisme. Les choses n’ont pas été simples au départ, car Pixie était très méfiante envers les humains, ce qui pouvait se comprendre. Néanmoins, sa bienfaitrice savait qu’elle finirait par comprendre qu’elle était entre de bonnes mains : « Elle avait le cœur battant dans les yeux et nous savions qu'elle s'en sortirait » a déclaré la sauveteuse, relayée par The Dodo.

Des nouvelles encourageantes

Emily ne s’était pas trompée et a vu la chienne s’ouvrir petit à petit. Cette dernière s’est liée d’affection avec le garçon de la famille, auprès duquel elle a trouvé du réconfort : « Elle s’est beaucoup attachée à notre fils de 8 ans et dort avec lui la nuit ».

Elle a aussi commencé à prendre un peu de poids et apprend à devenir un chien domestique comme les autres. Le chemin vers la guérison est encore long, mais elle l’a déjà amorcé. Elle est aussi bien entourée pour entamer ce nouveau chapitre de sa vie.