Propriétaires de Malinois, Amstaff, Staffy ou American Bully, participez à une enquête d'éthologie visant à mieux comprendre votre chien

Certaines races canines ont plus de succès que d’autres auprès des adoptants et des acquéreurs. Le Berger Belge Malinois, l’American Staffordshire Terrier, le Staffordshire Bull Terrier et l’American Bully en font partie. Quelles sont les caractéristiques que possèdent les canidés en question et qui font que les gens s’orientent vers eux en priorité ? Quel type de relation les propriétaires entretiennent-ils avec eux ? À quelles difficultés et contraintes font-ils face en ayant ces chiens pour compagnons ?

C’est à ces questions que l’équipe d’éthologie de l’École nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA) souhaite répondre en menant une enquête de grande envergure auprès des possesseurs de chiens des races concernées. Elle invite ainsi les propriétaires à partager leur expérience en répondant à un questionnaire simple, rapide et anonyme. Si vous avez un Malinois, Amstaff, Staffy ou American Bully et souhaitez y participer, vous pouvez aussi accéder à cette enquête en scannant le QR code ci-dessous :

Le 15 septembre, dernier délai pour répondre au questionnaire

Les races canines mentionnées plus haut sont, pour la plupart, généralement destinées à des maîtres expérimentés et prêts à assumer leurs profils et besoins spécifiques. Ce sont des animaux réputés très actifs et dotés d’une force physique considérable. Ils nécessitent une éducation de qualité et équilibrée, ainsi qu’une bonne compréhension de leurs particularités. Par exemple, l’American Staffordshire Terrier et le Staffordshire Bull Terrier sont fréquemment confondus en raison de la similarité de leurs appellations notamment, alors que plus d’un aspect les différencie.

Grâce aux réponses que vous aurez fournies en seulement quelques minutes, vous apporterez votre pierre à l’édifice d’une meilleure connaissance de ces races et de leurs propriétaires.

L’équipe d’éthologie de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort rappelle que vous avez jusqu’au 15 septembre pour participer à cette enquête primordiale pour le bien-être des chiens et vous remercie !