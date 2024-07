« Le Procès du chien » de Laetitia Dosch, dans lequel joue Kodi le lauréat de la Palm Dog Woopets 2024, sort le 11 septembre au cinéma

Cinéphiles et amoureux des animaux, retenez bien cette date ! Le 11 septembre 2024, le premier long métrage de Laetitia Dosch sort au cinéma.

Cette dernière braque ses projecteurs sur Cosmos, le compagnon à 4 pattes d’un homme malvoyant (François Damiens) qui n’attaque que des femmes et risque l’euthanasie. Au cours d’un procès aussi inattendu qu’agité, le toutou devra compter sur l’aide d’Avril (Laetitia Dosch), avocate des causes perdues.

© Le Procès du chien

Comme le révèle la réalisatrice, cette œuvre de 80 minutes est inspirée de faits réels : le procès du maître d’un chien accusé de morsures répétées.

« Les gens avaient fait des pétitions, s’étaient beaucoup impliqués et affrontés », souligne la quadragénaire.

© Le Procès du chien

« Ce n’est pas une bête de foire »

Le « meilleur ami de l’Homme » peut-il être considéré comme un justiciable ordinaire ? Faut-il systématiquement mettre à mort un chien mordeur ? Peut-on juger une société à la place qu’elle donne aux animaux ? Le Procès du chien nous interroge sérieusement sur notre rapport aux autres espèces et au statut que nous leur attribuons.

Mais pour un premier film aussi mordant, Laetitia Dosch a misé sur la comédie. « C’est un défi magnifique à relever, et je n’aurais pas voulu traiter ce sujet autrement, explique-t-elle dans un communiqué, pour moi, rire, c’est le nerf de la guerre, et la comédie c’est un art noble, et pour tout le monde. Je trouve ça beau de faire passer un bon moment aux spectateurs, surtout si on veut parler de choses graves, profondes. »

© Le Procès du chien

Ce long métrage fait la part belle aux talents d’acteur du toutou, un croisé Griffon adopté en refuge par Juliette Roux-Merveille, coach pour animaux au sein de la société Dog Trainer.

« Kodi est un chien acrobate, qui fait du cirque. Au départ, je lui avais écrit des chorégraphies incroyables, mais j’ai presque tout enlevé. Ce n’est pas une bête de foire, confie Laetitia Dosch, ce qui est émouvant, ce sont les plans où il est juste là, où on a essayé de capter son intériorité, ses émotions. On a vraiment des plans d’acteur – ce chien, ce serait plus Patrick Dewaere que Christian Clavier ! [Rires.] »

© Le Procès du chien

A lire aussi : Les vétérinaires doutent de l'authenticité des radios de la patte d'une chienne unique en son genre avant de réaliser que c'est une première depuis 150 ans

Kodi a remporté la Palm Dog Woopets 2024

Avant même la sortie officielle du film, Kodi a déjà bien fait parler de lui ! Le 24 mai dernier, il a été auréolé du prix de la meilleure interprétation canine, la Palm Dog Woopets, à l’occasion du Festival de Cannes.

L’adorable boule de poils au regard très expressif avait foulé le tapis rouge avec panache pour recevoir sa récompense, sous un tonnerre d’applaudissements. Des membres de l’équipe de tournage, comme Laetitia Dosch, avaient accompagné le lauréat avec fierté.

Découvrez la bande-annonce du film « Le Procès du chien » :