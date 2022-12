Pris d'un malaise, on lui vole son chien dont il reste sans nouvelles pendant 2 semaines

Des individus ont profité de la perte de connaissance d’un propriétaire canin qui promenait son chien pour s’emparer de l’animal et le revendre. Pendant 2 longues semaines, la famille du canidé n’avait aucune idée de l’endroit où il pouvait se trouver.

Un chien a été retrouvé et ramené à son maître après avoir été kidnappé, alors que ce dernier s’était évanoui dans la rue, rapportait Metro.

L’attitude d’un duo d’individus a fortement indigné les internautes, ayant volé le chien d’un homme qui venait d’avoir un malaise. Cela s’est produit le mardi 8 novembre à Downham, quartier du sud-est de Londres.

Joel Banks, 33 ans, était en train de promener son chien Ghost quand il a perdu connaissance et s’est effondré. Un passant s’en est aperçu et a aussitôt appelé les secours. Une ambulance est arrivée rapidement, a pris le maître du quadrupède en charge et l’a transporté à l’hôpital.

Entretemps, 2 personnes ont dit aux ambulanciers qu’ils connaissaient la victime et sont reparties avec le croisé Staffordshire Bull Terrier d’un an. Peu après, ils ont emmené Ghost dans un café de Sydenham, à quelques kilomètres de là, où ils l’ont revendu contre la modique somme de 120 livres sterling (140 euros environ). Bien loin des 5000 livres (5800 euros) que vaut l’animal, d’après son propriétaire.

A sa sortie de l’hôpital, Joel Banks a été choqué d’apprendre qu’on ignorait où se trouvait son chien. Fort heureusement, son angoisse et celle de Ghost ont pris fin le lundi 21 novembre, date de leurs retrouvailles.

« Sain et sauf à la maison »

L’acheteur, déjà interpellé par le prix demandé, a vu l’histoire du croisé Staffie dans les médias. Il a aussitôt contacté Joel Banks pour convenir d’un rendez-vous et lui rendre compagnon.



Alice Richards / Facebook

A lire aussi : Un policier protège un chien errant du soleil avec un parapluie en attendant de pouvoir l'emmener au refuge

« Ghost est maintenant sain et sauf à la maison », a assuré son propriétaire. Il indique qu’il a perdu un peu de poids et qu’il est encore effrayé, « mais il est dans son panier avec ses couvertures, ses jouets et tout l'amour du monde ».