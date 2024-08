Pris à partie par ses congénères au refuge, ce chien au tempérament très doux aspire à trouver la paix

Hudson est un chien imposant au cœur tendre. Dans son refuge en Roumanie, il a subi de telles intimidations de la part des autres canidés que son état de santé s’est dégradé. Par chance, des bienfaiteurs se sont souciés pour lui au-delà des frontières et sont bien déterminés à changer sa vie.

Hudson, un grand chien d’environ 5 ans, devait souffler un peu après avoir intégré un refuge de Botosani, en Roumanie. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et la boule de poils a plutôt été la cible d’attaques répétées. Les membres de Safe Rescue for dogs, qui ont eu vent de son histoire, se sont mobilisés pour lui offrir un quotidien plus paisible.

L’organisme rapatrie des chiens depuis la Roumanie vers le Royaume-Uni. Il a organisé un transfert vers l’Angleterre pour Hudson, dont la situation était réellement préoccupante.

Une boule de poils malmenée

L’Eastern Daily Press a mentionné que dans son refuge, Hudson était la cible des autres chiens. Loin de se laisser impressionner par son physique, ceux-ci s’en prenaient constamment à lui, allant même jusqu’à l’empêcher de manger : « Il n'a jamais eu le droit de manger et n’avait que la peau sur les os », écrivait un porte-parole de Safe Rescue for dogs sur Facebook.

Hudson ne rétorquait pas, car ce n’était pas dans son tempérament. C’est une force tranquille qui n’aimait pas aller au conflit avec les autres : « Il ne veut tout simplement pas se défendre ». Le gentil quadrupède méritait de vivre paisiblement sans que quiconque vienne l’importuner.

Il est prêt à prendre un nouveau départ

Heureusement, cet enfer quotidien a pris fin lorsque le Safe Rescue for Dogs est venu à sa rescousse. Il a été placé dans un box individuel pour se remettre de ses émotions, puis a été nourri par ses sauveteurs afin de reprendre du poids. Aujourd’hui, Hudson est méconnaissable. Il est en bien meilleure forme et profite de la vie dans sa famille d’accueil. Loin d’être rancunier, il s’entend très bien avec les autres chiens de la maison.

Il ne lui reste désormais plus qu’à trouver sa famille pour la vie afin de boucler son long chemin vers le bonheur. Espérons que sa perle rare se manifeste prochainement !