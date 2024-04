Pourquoi le sport est-il important chez le chien ?

Si les besoins en matière de dépense physique varient sensiblement d’un chien à l’autre selon ses spécificités (race, âge, état de santé…), tous les canidés réclament de l’exercice et ne peuvent absolument pas s’en passer.

Le sport, un vecteur de bien-être et de stimulation pour votre chien

Rien n’est plus heureux et épanoui qu’un chien qui se dépense autant qu’il en a besoin. Tout en courant, jouant et sautant, il explore l’environnement qui l’entoure et découvre toutes sortes de stimuli olfactifs, visuels ou encore sonores qui le gardent en éveil.

À l’inverse, un chien qui n’est pas assez actif pour diverses raisons (indisponibilité du maître, manque d’espace…) développera inévitablement une forme de mal-être qui se manifestera par des troubles comportementaux. Cela va de la destruction à la dépression, en passant par les problèmes de propreté.

Les séances de sport constituent également pour le chien des moments privilégiés de partage, de communication et de complicité avec son maître. Plus vous consacrerez de temps à jouer et à faire de l’exercice avec votre ami à fourrure, plus vos liens se renforceront. Vous le comprendrez ainsi encore mieux, connaîtrez avec une plus grande précision ses attentes, ses capacités et ses limites.

Un booster de capacités physiques

Les sprints, courses de fond, franchissements d’obstacles, rapports d’objets et autres activités sportives sollicitent et développent considérablement les capacités physiques de votre chien.

Elles font travailler ses muscles, mais pas seulement ; ses articulations et son système cardiorespiratoire sont sollicités, eux aussi.

En fait, le sport fait appel à tout un éventail d’aptitudes en plus de l’endurance, l’explosivité ou encore la vitesse. Il permet également d’améliorer la coordination des mouvements, ainsi que des facultés mentales et cognitives en fonction de la nature de l’exercice (adaptation aux situations, résolution de problèmes…).

Un outil indispensable pour le contrôle de son poids

Le sport est évidemment incontournable s’agissant du contrôle du poids de votre chien. Associé à une alimentation adaptée et de qualité, il permet à l’animal de brûler calories et graisses, tout en renforçant sa masse musculaire.

L’exercice physique contribue ainsi à sa protection contre les méfaits du surpoids et de l’obésité : troubles cardiaques, articulaires, digestifs, urinaires, rénaux, dermatologiques, etc.

Quelle activité choisir ?

Une heure de promenade quotidienne, c’est le minimum d’exercice pour le chien que conseillent les spécialistes. Votre toutou en réclame probablement davantage, notamment s’il fait partie des races destinées au travail comme les chiens de berger ou au sport comme les chiens de traîneau (Husky Sibérien, Malamute de l’Alaska…).

Dans tous les cas, l’activité physique doit être adaptée au profil de votre chien. Les parcours d’obstacles intenses, par exemple, sont à éviter si vous êtes propriétaire d’un Teckel. Les exercices d’endurance ne lui conviendront pas s’il appartient à une race brachycéphale (Bouledogue Français, Bulldog Anglais, Pékinois…) et donc aux capacités respiratoires limitées. L’agility constituerait un choix parfait si votre chien est un Border Collie ou un Berger Australien par exemple. Vous avez un Retriever (Labrador, Golden, Chesapeake Bay…) ou un Chien d'eau (Espagnol, Portugais...) ? Initiez-le à une discipline aquatique telle que le dog diving, et il pourrait s'en donner à cœur joie.

Canidays avec Hill's pour pratiquer et célébrer les sports canins en toute convivialité

Canidays avec Hill's, c’est l’évènement sportif, canin, familial et festif par excellence. Il se tiendra les 23, 24 et 25 août 2024 au Parc de Léry-Poses au cœur de l’Eure en Normandie (à seulement 1 h de Paris) et sera pour vous et votre chien l’occasion idéale pour vous adonner ensemble à votre activité physique préférée tout en faisant de belles rencontres.

Au programme de ces 3 jours vous promettant de vivre une expérience exceptionnelle figurent balade nocturne, canicross, dog-diving, agility, cani-apéro, rencontres et conférences.



Woopets vous propose d'ailleurs un jeu-concours pour gagner l'un des 15 dossards mis en jeu (PASS Adulte Canidays + Balade familiale de 8 km). Le PASS Canidays donne accès à de nombreuses animations en illimité (conférences, ateliers, initiations…), à différentes activités en illimité (couloir de nage, terrain d’agility, dogdiving, piscine à balles...) ainsi qu’un accès au défilé canin et au verre de l’amitié le samedi soir. Vous pourrez aussi partager des activités sportives (canicross, balade familiale, cani-orientation) avec votre chien.

N'hésitez pas à tenter votre chance pour vivre cette expérience unique avec votre chien.