Pour retrouver son Husky disparu depuis plusieurs jours, il déploie un grand nombre d'équipements, dont un drone

Alors qu’il effectuait un trek de plusieurs milliers de kilomètres pour une association caritative, un homme a perdu sa chienne au cœur d’une épaisse forêt canadienne. Une vague de solidarité s’est mise en place et d’importants moyens ont été mobilisés. Les retrouvailles ont toutefois eu de manière inattendue.

La très longue marche de Michael Yellowee et Luna a dû être interrompue lorsque cette dernière, une croisée Husky Sibérien / Malamute de l’Alaska, a disparu. 7 jours plus tard, la chienne a été retrouvée saine et sauve, rapportait le Daily Record ce lundi 12 juillet.

Michael and Luna - A Rewilding Journey / Facebook

Originaire de Birnam dans le Perthshire, comté du Centre de l’Ecosse, Michael Yellowee s’était rendu au Canada en mars dernier pour entamer son incroyable aventure : la traversée du pays à pied d’Ouest en Est, de la Colombie-Britannique sur la côte Pacifique jusqu’à Terre-Neuve, au bord du Pacifique. Un périple de 8000 kilomètres dans lequel Luna l’accompagne et qu’il effectue pour la bonne cause ; réunir des fonds pour l’association Trees for Life, œuvrant pour la préservation de la région des Highlands en Ecosse.

Michael and Luna - A Rewilding Journey / Facebook

Il était prévu que Michael Yellowee et Luna achèvent leur trek en octobre prochain, mais ils auront probablement un peu de retard après l’escapade de la chienne, qui a duré une semaine.

Mobilisation et solidarité

Le 2 juillet dernier, alors que le duo était aux abords du lac Namakan dans l’Ontario, Luna s’était volatilisée dans les bois. Son maître l’avait vainement cherchée dans les environs. Plus le temps passait, plus il était angoissé à l’idée de ce qui pouvait arriver à l’animal.

Michael and Luna - A Rewilding Journey / Facebook

Relayé par sa famille via la page Facebook consacrée à son initiative, son appel à l’aide a suscité une forte mobilisation. Une cagnotte a permis de récolter près de 6000 euros en 24 heures, grâce à quoi il a pu financer des équipements de suivi et de localisation, des téléphones satellites ainsi que les dépenses en carburant. Certains points dans la région ne sont, en effet, accessibles que par bateau ou hydravion.

Sur place, Michael Yellowee a bénéficié de l’aide de Brian Gilon, qui tient un refuge pour randonneurs dans le secteur. Le propriétaire de Luna s’y est établi pendant toute la durée des recherches.

Enorme surprise au refuge pour randonneurs

Le vendredi 9 juillet, alors que Michael Yellowee était en forêt pour continuer de chercher sa chienne, Brian Gilon, qui était resté au refuge, a eu la surprise de recevoir la visite de… Luna. Elle avait, en effet, réussi à retrouver le chemin menant vers la cabane où séjournait son propriétaire. Amaigrie mais en bonne santé, elle a eu droit à un bon repas et à une gamelle d’eau avant de s’endormir au pied du lit de son hôte, en attendant le retour de son maître.

Michael and Luna - A Rewilding Journey / Facebook

Lors des retrouvailles, Michael Yellowee n’a pu retenir ses larmes. Emu et reconnaissant, il a demandé à sa famille d’annoncer la nouvelle sur Facebook et de transmettre ses remerciements à tous ceux qui l’ont aidé dans cette difficile épreuve.

Le lendemain, Michael Yellowee et Luna ont regagné la ville de Fort Frances (Ontario) pour se reposer, avant de reprendre leur traversée. A ce jour, leur aventure leur a permis de récolter près de 12 000 euros pour Trees for Life.

Michael and Luna - A Rewilding Journey / Facebook