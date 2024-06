Pour rendre hommage à leur chien disparu, un couple offre des balles de tennis roses aux refuges

Morgan et Michael voulaient un moyen marquant et original d’honorer la mémoire de leur chienne Sarah Lynn, qui leur avait apporté tant de bonheur durant leurs années de vie commune. Ils se sont finalement inspirés de son amour pour les balles de tennis roses.

Morgan et Michael Garrison, qui habitent Middletown dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), avaient une chienne Bouvier Australien appelée Sarah Lynn. Comme la plupart des chiens, la Blue Heeler adorait jouer avec les balles de tennis, mais elle préférait celles de couleur rose.

La perception des couleurs par les chiens est moins étendue que la nôtre. D’après les spécialistes, nos amis à 4 pattes sont capables de voir le jaune et le bleu-violet notamment, mais pas le rouge, l’orange et le vert.

Quoi qu’il en soit, Sarah Lynn collectionnait les balles roses et jouait constamment avec elles. Elle en gardait toujours au moins une auprès d’elle lorsqu’elle dormait.



Ses maîtres l’avaient adoptée quand elle avait 2 mois. Elle avait mené une vie heureuse à leurs côtés et leur transmettait constamment son immense joie de vivre. Malheureusement, la chienne avait disparu tragiquement en février 2024 ; elle avait été percutée par un bus après s’être échappée de la maison.



Morgan et Michael Garrison ont longtemps réfléchi à la meilleure façon de lui rendre hommage. Ils ont alors lancé une cagnotte en ligne pour acheter un maximum de balles de tennis roses et les offrir aux chiens vivant dans les refuges. 450 dollars ont ainsi été récoltés, ce qui leur a permis d’acquérir 480 balles de la couleur préférée de la regrettée Blue Heeler.

Le 11 avril, qui aurait dû être le 3e anniversaire de Sarah Lynn, le couple a fait le tour des refuges de Dayton et de Cincinnati pour les distribuer aux pensionnaires canins. Morgan et Michael ont pris le temps de discuter avec les gens qui y travaillent, de leur raconter l’histoire de leur chienne et de leur montrer sa photo.

« Cela nous a aidés à guérir un peu »

« Pouvoir partager cette joie qu'elle avait m’a apporté du baume au cœur », dit sa maîtresse à Dayton Daily News. « Cela nous a aussi aidés à guérir un peu, confie, pour sa part, son mari. Non seulement nous avons offert un balle, mais nous avons, en plus, partagé l’histoire de Sarah avec les gens. »

Au lendemain du décès de Sarah Lynn, ses propriétaires s’étaient fait faire des tatouages représentant une balle de tennis rose.

Le couple a 2 autres chiens. Il s’agit d’un croisé Chihuahua / Teckel appelé Fred Rogers et qui aime les jouets en corde, ainsi que d’une croisée Berger nommée Lou Ann et qui commence à s’intéresser aux balles de tennis roses, elle aussi. La famille compte également 2 chats.

Morgan et Michael envisagent déjà de renouveler l’expérience l’an prochain. « Il y aura une toute nouvelle série de chiens l'année prochaine qui auront besoin de balles », conclut le maître de Sarah Lynn.