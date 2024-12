Pour aider son meilleur ami canin bloqué dehors, ce chat fait fonctionner ses méninges (vidéo)

Duffy et Iggy n’appartiennent pas à la même espèce, mais sont devenus les meilleurs amis du monde en quelque temps seulement. Ils font les 400 coups ensemble, s’entraînant l’un et l’autre dans leurs bêtises. Quand le premier a besoin d’aide, le second n’est jamais très loin. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux en est la preuve.