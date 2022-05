Pendant 18 semaines d'existence, ce chiot n'a connu que la maltraitance. Aujourd'hui, il démarre une nouvelle vie alors que son ancien maître écope d'une peine exemplaire

© RSPCA

En Angleterre, un homme comparaissait pour les actes odieux qu’il a reconnu avoir perpétrés un an plus tôt à l’encontre de sa chienne, qui n’avait que 4 mois et demi à l’époque. L’animal souffrait de multiples fractures et avait dû être opéré.

Interdiction de détenir un animal pendant 5 ans, travaux d’intérêt général, couvre-feu de 10 semaines entre 20 heures et 6 heures, amende… La sanction est tombée pour Perry Jones à l’issue de sa comparution devant le tribunal de Liverpool le 10 mars dernier.

Cet homme de 22 ans, habitant Huyton, a plaidé coupable pour les faits qui lui étaient reprochés et qui remontaient au mois de février 2021, rapportait Liverpool Echo. Il s’en était pris violemment et régulièrement à sa chienne Lola, qui n’avait alors que 18 semaines, lui infligeant de graves blessures.



RSPCA

Suite à un signalement, la RSPCA avait envoyé son inspectrice Lisa Lupson au domicile de Perry Jones. Elle avait été choquée en découvrant la femelle Bulldog Anglais en grande souffrance. « Plutôt que de marcher normalement, Lola s'est traînée vers moi. […] C'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'elle ne portait aucun poids sur sa patte arrière gauche et avait du mal à se déplacer », témoignait-elle au tribunal.

Lisa Lupson avait également constaté que l’oreille de la chienne était enflée et pendait exagérément. Par ailleurs, elle présentait une marque rouge sur la tête.

Des blessures qui ne pouvaient pas être accidentelles

Les radios et les différents examens réalisés sur Lola ont débouché sur un triste diagnostic : multiples fractures aux pattes, à la hanche, aux côtes et à la mâchoire. D’après un expert vétérinaire, ces lésions ne pouvaient pas être accidentelles et étaient consécutives à des coups portés séparément. Autrement dit, la chienne avait été battue à plusieurs reprises.

RSPCA

Soignée et opérée en clinique vétérinaire, Lola avait évidemment été retirée à son propriétaire violent et prise en charge par la RSPCA. Face au juge, l’individu a fini par reconnaître les sévices infligés à l’animal, qui pourra bientôt rejoindre sa nouvelle famille.