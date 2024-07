Grâce à Oria & Guizmo, promenez votre animal avec une laisse fiable, durable et stylée

La laisse est un accessoire indispensable pour les propriétaires de chien. Elle sert non seulement à promener votre fidèle compagnon en toute sécurité, mais s’avère également utile pour l’éducation ou encore la pratique d’un sport canin. En quête d’un équipement fiable et stylé ? La marque Oria & Guizmo a ce qu’il vous faut sous la patte : découvrez ses laisses unies ou multicolores ! Pour bénéficier de 15 % de réduction, nous vous proposons le code promo WOOPETS15 .

Depuis sa création, l’entreprise Oria & Guizmo se démarque avec des nœuds papillon, des bandanas, des colliers et des médailles pour chien ou chat faits à la main, qui regorgent d’originalité. Ses accessoires aux formes, aux couleurs et aux motifs pétillants apportent une touche de peps dans la vie de nos compagnons à 4 pattes, mais aussi d’élégance.

La marque – fondée par une jeune femme passionnée de couture et d’animaux – continue d’accroître son catalogue en proposant désormais des laisses alliant style, praticité et qualité. Conçues en polypropylène, elles offrent le meilleur à votre fidèle ami en termes de confort et de sécurité.

Avec les laisses d’Oria & Guizmo, partez en balade le cœur léger

En fonction de vos goûts et de vos envies, vous pouvez choisir une laisse bigarrée ou de couleur unie se déclinant en plusieurs longueurs :

1,30 mètre : 24,90 €.

1,50 mètre : 27,90 €.

Multi-positions (1,30 ; 1,90 ; 2,40 mètres) : 39,90 €*.

© Oria & Guizmo

Idéales pour balader votre animal en toute sérénité, ces laisses se révèlent être durables et robustes à toute épreuve grâce au polypropylène. Elles sont même parfaites pour les activités aquatiques ! En effet, ces accessoires sont résistants à l’eau, flottent et sèchent rapidement.

Information en plus et pas des moindres : les laisses fabriquées par Oria & Guizmo sont labellisées OEKO-TEX, qui garantit l’absence de substances nocives. Vous pouvez vous promener l’esprit tranquille !

© Oria & Guizmo

Alors, vous laisserez-vous tenter par la « menthe à l’eau », séduire par le « bleu saphir » ou encore envouter par « l’aurore boréale » ? Pour découvrir les myriades de combinaisons disponibles, nous vous invitons à faire un petit tour sur le site oriaguizmo.com !

