Nouveau départ pour Moose, chien courageux qui a sauvé sa famille d'accueil d'un incendie

Après son acte héroïque et tant de déceptions, Moose a-t-il enfin été récompensé ? Tout semble l’indiquer, puisque le désormais célèbre chien a récemment rejoint une nouvelle famille au sein de la quelle la cohabitation paraît se dérouler sans accroc.

Les Chiens de montagne des Pyrénées sont connus pour leur stature imposante et leur belle et épaisse robe claire, mais aussi par leur courage et leur loyauté. En bon représentant de la race, Moose a fait étalage de ces qualités en sauvant sa famille d’accueil dont le domicile avait pris feu.

Les Cushna l’avaient accueilli provisoirement dans le cadre d’un programme mené par l’association Portsmouth Humane, basée en Virginie (Etats-Unis). Un incendie avait ravagé leur péniche pendant la nuit, mais tous les membres de la famille avaient pu en sortir à temps grâce à l’alerte donnée par le vaillant canidé.



Le lendemain, Emma, qui l’avait rencontré la veille lors d’une promenade et était tombée sous son charme, est venue le chercher pour l’adopter. Malheureusement, elle a pris la douloureuse décision de la ramener au refuge quelques jours plus tard. L’expérience ne s’est pas déroulée comme prévu.

Ce n’était que partie remise pour Moose. Une excellente nouvelle le concernant a été annoncée le mercredi 23 août par WAFB Channel 9. Le Patou a trouvé une famille pour toujours.



« Difficile de ne pas tomber amoureux »

Sa nouvelle propriétaire s’appelle Ciara Hill. Elle suivait son histoire depuis quelque temps. « C'est difficile de ne pas tomber amoureux d'un garçon aussi gentil », dit-elle à WAFB Channel 9.



« Nous avons vu qu'il était revenu [au refuge] et j’en parlais à mon mari, poursuit cette habitante de la Virginie. Il m'a dit : ‘Eh bien, va le chercher’ ».

Moose s’est vite adapté à son nouvel environnement. Il a fait connaissance avec les autres animaux de la famille ; des chiens, des chats, mais aussi des poules et une tortue.

Tout va pour le mieux, donc, pour ce héros à 4 pattes. Il semble avoir enfin trouvé le foyer idéal où il pourra s’épanouir, connaître la stabilité qui lui manquait jusqu’ici et mener l’existence heureuse qu’il mérite.