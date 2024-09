Ne voulant pas laisser un chiot sans famille, un couple le réunit avec sa soeur et leur permet de grandir ensemble (vidéo)

Aux États-Unis, un couple a adopté un chiot pour agrandir sa petite famille. Toutefois, il est revenu non pas avec une boule de poils, mais 2. La raison ? Son frère était le seul de la portée à ne pas avoir trouvé de foyer.

Victoria et Marcelo partagent leur temps entre les États-Unis et l’Argentine. Quelque temps après avoir fait le deuil de l’un de leurs vieux chiens, nommé Bear, le couple s’est senti prêt à ouvrir une nouvelle fois les portes de son cœur à un animal de compagnie.

C’est ainsi que les 2 amoureux ont choisi un chiot femelle au pelage noir et blanc, de race Border Collie, né dans une ferme. « J’avais prévu de le filmer en train de la ramener à la maison pour conserver des souvenirs, jusqu’à ce qu’il me dise qu’il avait une surprise et de continuer à filmer », déclare Victoria à la rédaction de Newsweek.

© @vsmithie / TikTok (capture d'écran)

« Merci de les garder ensemble »

En rentrant chez lui, Marcelo est arrivé non pas avec un, mais 2 chiots. « Apparemment, son frère était le seul chiot restant qui n’avait pas trouvé de foyer – il est beaucoup plus petit – et Marcelo ne voulait pas le laisser derrière lui, alors il les a ramenés tous les 2 à la maison, confie Victoria, j’étais complètement choquée, mais ravie, car j’adore les chiens. »

Une vidéo publiée sur TikTok et montrant ce grand moment a atteint 2 millions de vues depuis sa mise en ligne. Elle a également reçu plus de 332 000 mentions « j’aime ». Des centaines d’internautes, contents de cette double adoption, n’ont pas hésité à commenter le clip.

« Merci de les garder ensemble », écrit un utilisateur du réseau social. « Mon voisin et moi avons des chiots frères et sœurs. Mon chien (Pluto) s’enfuit plusieurs fois par jour pour jouer avec son frère. Vos chiots sont adorables », témoigne un autre.

Le montage permet de voir les nouveaux membres de la famille découvrir leur nouvel environnement, jouer ensemble et se préparer à grandir ensemble auprès de personnes aimantes.