Le réseau social pour la garde d'animaux "Mon Bibou", en lice pour un concours des meilleures idées solidaires

Le réseau social solidaire et dédié à la garde des animaux Mon Bibou fait désormais partie des potentiels lauréats de La Fabrique Aviva. Pour figurer parmi les grands gagnants de ce concours, le projet doit recueillir un maximum de votes.

Mon Bibou compte aujourd’hui plus de 11 000 utilisateurs séduits par ce concept unique en son genre. Il s’agit, en effet, du premier réseau social gratuit et solidaire pour la garde d’animaux de compagnie.

Cette plateforme permet de mettre en relation les propriétaires de chiens, chats et autres compagnons d’une part, et les personnes disposées à en assurer la garde bénévolement. Le tout dans un esprit de solidarité et le respect du bien-être animal.

Par ailleurs, grâce à la contribution solidaire mise en place par Mon Bibou en novembre 2020, une aide financière est apportée aux petites associations de protection animale. Ainsi, à la faveur de cette initiative, 2 dons ont déjà été effectués.

Une approche à la fois innovante et d’entraide, qui a récemment valu à Mon Bibou d’être sélectionné par La Fabrique Aviva parmi les projets pouvant accéder à la phase de vote et aux concours régionaux.

Les votes sont ouverts, Mon Bibou a besoin de votre soutien

La Fabrique Aviva est un grand concours à l’issue duquel sont récompensées les meilleures idées entrepreneuriales sociales, solidaires et utiles. Les jurys régionaux choisissent les grands gagnants de chaque région, permettant à 15 projets de remporter chacun la somme de 60 000 euros.

Le grand public peut voter dès à présent et jusqu’au 9 février à 12h00 pour le projet de son choix. Pour ce faire, les votants sont invités à créer un compte sur la plateforme avant de soumettre leurs voix.

Pour aider Mon Bibou à faire partie des lauréats et ainsi à développer sa démarche solidaire, il suffit de distribuer 10 votes au projet Mon-Bibou sur la plateforme du concours.