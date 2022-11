Mathieu Chaib, fondateur de Cat'n'Dogster : « Une plateforme regroupant tous les services animaliers et permettant aux adoptants de faire des économies »

Heureux propriétaire de 6 boules de poils, Mathieu Chaib a fondé la plateforme Cat'n'Dogster en septembre 2022. Véritable « Google » recensant l'ensemble des services canins et félins, le site web représente également une mine d’or pour tous les maîtres désirant économiser de l’argent, tout en faisant plaisir à leurs petits compagnons poilus. De nombreux codes promo, avantages financiers et cadeaux sont proposés toute l'année par ses partenaires. Gros plan sur ce projet unique et innovant.

Quelle place les animaux occupent-ils dans votre vie ?

Ils ont une place primordiale. Mes études et mon parcours professionnel étaient axés sur l'univers canin. Après avoir étudié 5 ans à Mortagne-au-Perche, j'ai travaillé 13 ans dans le domaine de la détection d'explosifs en tant que conducteur de chien, formateur et superviseur, puis encadrant, avant de me lancer à mon compte. Aujourd'hui, je gère les sociétés D'tech Dog et Cat'n'Dogster.

Depuis que je suis petit, j'ai toujours été entouré de chiens. Je vis actuellement avec 3 Bergers Australiens, un Akita Américain et un Chien nu mexicain. J'ai également un chat de race Maine Coon. C'est lui le chef à la maison ! [Rires.]

© Mathieu Chaib

Comment l'idée de créer la plateforme Cat'n'Dogster est-elle née ?

Le projet est né de mon expérience personnelle. Comme tout propriétaire de chien, je passais du temps sur différents sites web à chercher des accessoires, de la nourriture et d’autres produits indispensables, jusqu'à m'y perdre… L'objectif était double : créer une plateforme regroupant tous les services animaliers et permettre aux adoptants de faire des économies.

Comme 6 animaux partagent ma vie, je dois prévoir un budget important. En plus de regrouper des professionnels des secteurs canin et félin, Cat'n'Dogster propose des bons de réduction, des avantages pécuniaires et des cadeaux tout au long de l'année pour les propriétaires de chats et de chiens.

Comment fonctionne-t-elle ?

Sur la plateforme, les clients souscrivent un abonnement à l'année de 60 € (soit 5 € par mois). Nous avons choisi un tarif extrêmement bas, pour que les abonnés puissent amortir rapidement cette somme et économiser de l'argent.

Ensuite, ils sélectionnent tous les partenaires qui les intéressent et obtiennent un code promo. Cat'n'Dogster a également créé un QR code pour les professionnels ne possédant pas d'e-commerce. Une fois obtenu sur notre site web, il ne reste plus qu'à le présenter directement chez notre partenaire, qui le scannera.

© Mathieu Chaib

Qui peut devenir partenaire de Cat'n'Dogster ?

Techniquement, tous les professionnels issus de l'univers du chien et du chat peuvent devenir partenaires de Cat'n'Dogster. Puisque le respect du bien-être animal guide notre ligne de conduite, notre équipe se doit d'opérer une sélection. Tout ce qui se rapporte aux méthodes coercitives ou encore au matériel controversé (comme les colliers étrangleurs ou électriques) est proscrit.

Par conséquent, l'ensemble de nos partenaires s'attachent à cette éthique. Après quelques recherches effectuées sur Internet, nous n'hésitons pas à échanger avec eux, voire à les rencontrer directement.

Un mois après le lancement de Cat'n'Dogster, nous avons enregistré une soixantaine de partenaires et une dizaine d'abonnés.

L'inflation affecte le marché des animaux de compagnie… Comment la plateforme Cat'n'Dogster peut-elle être utile aux propriétaires de chats et de chiens ?

Que ce soit des repas, des jouets ou d'autres accessoires, les propriétaires auront toujours besoin d'acheter des produits pour leurs chats ou chiens. Et ils ont tout à gagner sur Cat'n'Dogster ! L'abonnement à l'année de 60 € est vite rentabilisé. Par exemple, je dois prévoir un gros budget pour l'entretien et les vêtements de mon Chien nu mexicain, dont la peau s'avère sensible. Grâce à mes partenaires, j'ai amorti en 2 mois mes 60 € investis sur le site. Désormais, je gagne ou économise de l'argent en utilisant la plateforme.

Les clients peuvent considérer le site Cat'n'Dogster comme un annuaire des professionnels du secteur animalier et un cashback, grâce auquel ils peuvent faire des économies.

Cat'n'Dogster a rejoint le label 1 % pour les animaux de YouCare et reverse un pourcentage de son chiffre d'affaires à des associations partenaires. Quelle est votre motivation derrière cet engagement ?

Cat'n'Dogster reverse effectivement 1 % à YouCare et aux 4 associations partenaires de la plateforme. Cet engagement est inscrit dans l'ADN du site, qui a à cœur le respect et le bien-être animal.

De nombreux particuliers souhaitent aider les associations, mais ne savent pas toujours comment procéder. En souscrivant un abonnement sur Cat'n'Dogster, les clients reversent indirectement 2 % à ces organismes. Ainsi, ils participent à la cause.

© Mathieu Chaib

Cette année, votre Chien nu mexicain a non seulement intégré votre famille, mais aussi les rangs de Cat'n'Dogster…

Ryuk, âgé de 9 mois, est l'ambassadeur de Cat'n'Dogster. Il met en avant les produits de nos partenaires. Par exemple, comme il est dénué de poils, le collier qu'il porte est très voyant et mis en valeur !

C'est vraiment un chien atypique. Quand vous en avez un, vous ne pouvez plus vous en passer…

Pour découvrir l'univers de Cat'n'Dogster, cliquez ici.