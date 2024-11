Margot, chienne à la joie contagieuse, élue "chien de refuge le plus mignon de l'année" 2 ans après son sauvetage

Après l’errance, la vie au refuge et l’adoption, Margot connaît la consécration en remportant un concours organisé par People. La récompense qu’elle a ainsi obtenue a permis à cette chienne et à sa propriétaire de venir en aide à l’association grâce à laquelle l’existence de l’animal avait changé pour le meilleur.

En mars derniers, nous relayions cette vidéo drôle et touchante montrant Margot, une chienne croisée Pitbull / Bouledogue Américain, alors qu’elle manifestait sa joie d’avoir trouvé une famille aimante pour toujours.

Margot avait été adoptée au refuge Cincinnati Animal Care, dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), par Julia Zupan. Cette dernière ne devait être que sa maîtresse d’accueil, autrement dit provisoire, mais elle avait fini par la garder, car elles étaient rapidement devenues très proches l’une de l’autre.

2 ans après avoir eu droit à son nouveau départ dans la vie, la chienne a connu une belle consécration. Elle vient, en effet, d’être élue « chien de refuge le plus mignon du monde » (« World's Cutest Rescue Dog ») pour l’année 2024, rapportait WCPO.

D’après Julia Zupan, Margot avait été découverte seule sur le parking d’un supermarché, avant d’être recueillie par l’association Cincinnati Animal Care.

Sa propriétaire l’a récemment inscrite au concours cité plus haut et organisé par People, pensant que son émouvante histoire était susceptible de plaire sans toutefois s’attendre spécialement à ce qu’elle le remporte. Plus de 7000 autres chiens étaient en lice et Julia Zupan était persuadée que la race de Margot risquait de la léser. « J'ai été vraiment surprise parce qu'ils n'avaient jamais élu eu un chien comme elle, de type Bully », confie-t-elle.

Cette victoire a valu au duo de remporter la somme de 1000 dollars et une année de croquettes à remettre à l’association de son choix. Julia Zupan a évidemment décidé de les offrir au Cincinnati Animal Care.

Contribuer à un changement de mentalité

Un geste apprécié à sa juste valeur par l’équipe de l’organisation. « Nos familles d'accueil, nos adoptants et tous nos bénévoles sont tellement merveilleux et ont tous un cœur immense. Cela ne me surprend donc pas. Julia est une humaine si merveilleuse et gentille », a ainsi déclaré Lisa Colin, en charge de la communication au refuge.

Pour Julia Zupan, le fait que Margot ait remporté ce prix est également de nature à inciter les adoptants à donner leur chance aux chiens desservis par leur apparence. « Les gens pensent tout simplement qu'ils ne peuvent trouver [dans les refuges] un chien tout doux qui ressemble [à Margot]. Je suis tellement heureuse que nous puissions aider à changer cela », dit-elle à ce propos.