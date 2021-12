Malgré leur énorme différence de taille, ce Cane Corso et ce chaton sont fous l'un de l'autre (vidéo)

Entre un chien à la stature imposante et un minuscule chaton sauvé in extremis, cela a été le coup de foudre au premier regard. Leur différence ne les empêche pas de s’adorer, bien au contraire. Leur complicité a ému de nombreux internautes.

Postées sur TikTok, les vidéos montrant la merveilleuse amitié qui existe entre un Cane Corso et un chaton placé en famille d’accueil, rencontrent un énorme succès sur l’application et réseau social. L’une d’elles, où l’on peut voir le chien de 59 kilogrammes et le petit félin d’un peu plus de 200 grammes dans un moment de tendresse, a compté 2 millions de vues en seulement 3 jours, comme le rapporte Newsweek.

Le Cane Corso répond au nom de Norm. Sa propriétaire l’avait adopté alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chiot abandonné dans le froid et affamé. A l’époque, elle n’était censée n’être que sa mère d’accueil, mais elle avait fini par en faire définitivement un membre de sa famille.

Elle ne sait pas encore si elle en fera de même avec le chaton, mais elle lui offre tout le soin et toute l’attention dont il a besoin pour se remettre de son épreuve et l’aider à grandir dans les meilleures conditions. Le jeune chat avait été laissé « quasiment pour mort dans un carton » quand on l’a découvert.

La vidéo évoquée plus haut est donc des plus émouvantes. On y voit un magnifique face à face entre Norm et le chaton, que le premier regarde avec des yeux pleins de bienveillance et d’amour.

Dans une autre séquence postée par la maîtresse du Cane Corso, ce dernier place littéralement le chaton sous sa protection. Il le renifle, observe et rassure en le gardant le plus près possible de lui.

"C’est le bébé de Norm maintenant"

« C’est le bébé de Norm maintenant. Ils ne doivent pas être séparés », a commenté l’un des utilisateurs de TikTok sous la première vidéo. La bénévole pense, en effet, sérieusement à garder le chaton, tout comme elle l’avait fait pour Norm.

Elle ne peut évidemment pas adopter tous les animaux qu’elle accueille, mais elle fera peut-être une nouvelle exception, vu la relation spéciale qu’entretiennent le chien et le petit félin.