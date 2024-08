Lors d’un voyage initiatique, un homme et son chien parcourent des milliers de kilomètres à pied et apprennent de merveilleuses leçons de vie (vidéo)

C’est une promenade un peu particulière que Yati a entrepris avec sa chienne Butter : parcourir l’Inde à pied pour en apprendre davantage sur son pays et sur lui-même. Depuis 2 ans, le duo explore ainsi les différents États indiens et partage ses aventures sur les réseaux sociaux. Plus que les magnifiques paysages qu’il a pu admirer, ce sont les inoubliables rencontres faites sur le chemin qui l’ont surtout marqué.

Yati Gaur, un habitant de Noida près de Delhi (Inde), s’est lancé un incroyable défi : marcher à travers le pays pour visiter 16 lieux de pèlerinage hindous et laisser le monde lui apprendre des choses sur la vie, son pays, son peuple et lui-même.

Comme le rapporte le média Times Now, cet ancien étudiant en cinéma de 28 ans n’a pas entrepris seul cet extraordinaire voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Il a emmené avec lui Butter, sa meilleure amie à 4 pattes.

Une adorable partenaire de marche

Depuis son enfance, Yati a toujours aimé marcher seul, mais c’est en 2020, après la pandémie, qu’il a commencé à se lancer des défis comme rejoindre Kedarnath à pied depuis Delhi (plus de 430 km) ou traverser en marchant différents États indiens. C’est lors d’un voyage au Rajasthan, dans le nord-ouest du pays, que Yati a trouvé Butter, une boule poils ébouriffée qui avait perdu sa maman. Le jeune homme avait alors décidé de ramener la chienne chez lui.

© Times Now

Au fil des mois, Yati continuait à marcher seul, mais à chaque voyage, il lui était de plus en plus difficile de laisser Butter derrière lui. De son côté, la chienne mangeait à peine et devenait anxieuse. « Ma mère m’a dit un jour : ‘Tu lui manques trop, emmène-la avec toi !’ », se souvient le jeune homme. C’était en effet la seule solution.

© Times Now

Yati a alors commencé à entraîner Butter à la marche longue distance avec des randonnées difficiles qui duraient parfois jusqu’à 4 jours. Contre toute attente, la chienne s’est montrée particulièrement endurante.

En novembre 2022, Butter et Yati étaient enfin prêts à entamer leur expédition qui a très vite été surnommée « la plus longue marche de l’Inde ». Depuis 2 ans, ils ont déjà parcouru 13 000 km et explorer plusieurs États.

© Times Now

Le duo marche environ 20 à 30 km par jour et dort dans des stations essence, des temples, des champs ou parfois dans des hôtels.

D’inoubliables rencontres

Yati et Butter ont visité des lieux incroyables et insolites, mais ce sont les rencontres faites en cours de route qui sont pour eux les plus inoubliables.

© Times Now

« Nous avons toujours trouvé du répit dans les temples […]. Les habitants nous offrent toujours de la nourriture, parfois même de chez eux, sans nous connaître. La marche m’a permis d’interagir avec des gens de tout le pays », a déclaré le jeune voyageur.

Le lien qu’il partage avec sa chienne s’est également renforcé au cours de ce voyage. Tandis que la majeure partie de l’espace de son sac à dos est réservé aux affaires de Butter, à sa nourriture et à son kit médical, Yati a également appris à prodiguer les premiers soins de base aux animaux. De même, il surveille de près la santé de la chienne en effectuant régulièrement des analyses de sang et des vaccinations. Une belle aventure pleine de sagesse et de leçons de vie pour ce jeune homme et sa fidèle compagne canine !