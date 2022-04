Leur chienne joue les hôtesses dans leur librairie, ils décident de nommer l'établissement en son honneur

Ruby's Books ? C'est le nom d'une librairie située à Folsom, en Californie (États-Unis). Les gérants l'ont baptisée en l'honneur de leur chienne adorée.

Lorsque Stacy Gould et ses proches ont commencé à parler de l'ouverture d'une librairie, ils savaient que leur chienne ferait partie de l'aventure. En effet, afin de ne pas laisser Ruby seule à la maison toute la journée pendant que le mari est parti travailler et que les enfants sont à l'école, Stacy a décidé de l'emmener au magasin. « Alors nous nous sommes demandé :"Pourquoi ne pas le nommer d'après Ruby ?" », a indiqué la mère de famille au Dodo.

© Stacy Gould

Il faut dire que la boule de poils s'avère douce et amicale avec toutes celles et ceux qu'elle rencontre. Ses propriétaires savaient que passer du temps avec les clients lui plairait beaucoup. C'est ainsi que Ruby's Books a vu le jour.

© Stacy Gould

Une librairie qui a du chien

Depuis un an et demi environ, Ruby endosse le rôle d'hôtesse d'accueil. Et elle prend son « travail » très au sérieux ! Sa mission principale ? Saluer gaiement les clients qui franchissent la porte de l'établissement. Ces derniers n'hésitent pas à la caresser et à lui donner une petite friandise de temps en temps.

« Les clients adorent Ruby, elle est devenue une figure incontournable ici sur Sutter Street, a déclaré Stacy, on plaisante souvent en disant que les gens viennent pour les livres, mais restent pour le chien ! »

© Stacy Gould

Bien sûr, sa famille pense qu'il est important que la belle à la robe dorée maintienne un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Elle se rend donc à la librairie du lundi au vendredi, et passe les week-ends à la maison avec les siens.

Ruby, qui aime flâner dans les rayons remplis de livres, égaye non seulement le quotidien de sa famille, mais aussi des clients. Un vrai rayon de soleil !

© Stacy Gould