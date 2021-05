Les retrouvailles émouvantes après 7 mois de séparation entre un homme et son chien disparu lors d'un feu d'artifice (vidéo)

Les 7 mois durant lesquels une chienne appelée Dora et sa famille étaient privés l’une de l’autre ont assurément été les plus pénibles de leur vie. Disparue après avoir été effrayée par un feu d’artifice, elle a finalement été retrouvée grâce à sa puce d’identification, et restituée à ses propriétaires.

L’histoire de Dora date de quelques années en arrière, mais elle a le mérite de rappeler à quel point les chiens peuvent perdre leurs moyens lorsqu’ils sont surpris par des bruits forts et soudains. L’autre grand intérêt de ce récit rapporté par Animal Channel, c’est qu’il montre l’importance de l’identification des animaux de compagnie.

Dora, une croisée Berger Allemand, se trouvait dans le jardin clôturé de la maison de ses maîtres à Frisco, dans l’Etat du Texas, le soir de sa disparition. On était le 4 juillet, le Jour de l’Indépendance aux Etats-Unis, et pour l’occasion, un feu d’artifice a été tiré.

Prise de panique, la chienne s’est mise à courir partout, avant de parvenir à endommager la clôture et s’échapper. Quand ses propriétaires se sont aperçus de son absence, il était déjà trop tard ; Dora était bien loin. Sa famille l’a inlassablement cherchée pendant des semaines, mais elle restait introuvable.

200 jours plus tard, Dora était enfin de retour à la maison

Ce n’est que 7 mois plus tard qu’on leur a annoncé la nouvelle qu’ils espéraient tant. Dora venait d’être retrouvée saine et sauve par des bénévoles et placée dans un refuge à McKinney, à près de 20 kilomètres de là. Sa puce d’identification leur a permis d’obtenir les coordonnées de ses propriétaires.

Son maître s’est rendu au refuge. La vidéo ci-dessous montre leurs magnifiques et émouvantes retrouvailles :

