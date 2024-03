Les raisons pour lesquelles votre chien cligne des yeux ou les plisse

Les clignements et plissements des yeux sont fréquemment observés chez les chiens, mais savez-vous pourquoi le vôtre effectue ces mouvements ? Ces derniers répondent à des besoins physiologiques, sociaux et émotionnels. On vous explique tout dans ce qui suit.

Nos chiens n’étant pas doués de parole, ils usent de leur corps pour s’exprimer et communiquer. Leurs yeux font partie de leurs outils de langage et leur permettent de manifester une variété de sensations, sentiments et attentes. Les mouvements oculaires de nos compagnons canins leur servent également à préserver la santé de leurs yeux. Voyons comment.

Clignements et plissements des yeux chez le chien : un besoin physiologique

Chez le chien, cligner des yeux répond tout d’abord à un besoin physiologique. Tout comme pour nous, humains, les clignements permettent la lubrification de la surface des yeux via les larmes. Ces mouvements réguliers et inconscients favorisent, en effet, la répartition du liquide lacrymal et contribue ainsi à prévenir le dessèchement oculaire, plus précisément celui de la cornée.

Il s’agit donc d’un comportement tout à fait normal et nécessaire. En revanche, il devient préoccupant lorsqu’il est excessif et associé à d’autres symptômes. Il peut s’agir de la présence d’un débris dans l’œil et que le chien cherche à expulser en clignant très fréquemment. Une lésion ou une infection peut également être à l’origine de ce phénomène, notamment si des écoulements, rougeurs ou gonflements sont observés en parallèle. Le chien doit donc être vu par un vétérinaire dans les plus brefs délais afin qu’il l’examine et prescrive les soins adaptés.

Un outil de langage corporel et de communication

Les interactions sociales occupent une part extrêmement importante dans la vie du chien. Communication et échanges sont essentielles pour lui, et il use de son corps pour faire passer des messages aux individus qui l’entourent, qu’il s’agisse de congénères, d’humains ou de représentants d’autres espèces.

Cligner des yeux, les plisser ou les fermer complètement s’inscrit dans une attitude diamétralement opposée à celle consistant à regarder fixement un individu lorsque ce dernier met le chien en état d’alerte. Quand ce dernier comportement persiste et que l’autre canidé, en face, continue lui aussi de le fixer, cela annonce une confrontation. A l’inverse, plisser les yeux ou détourner le regard est un signe d’apaisement, une tentative de désamorcer une situation tendue.

Plisser ou fermer les yeux constitue aussi pour le chien une manière d’exprimer sa confiance et son bien-être. On l’observe quand il est en présence de son maître et lorsqu’il reçoit des caresses.