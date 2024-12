Les propriétaires d’un chiot de 8 semaines demandent son euthanasie, mais le vétérinaire en a décidé autrement

Ollie, un Border Collie de 8 semaines, a été emmené dans un hôpital pour animaux de l’Arizona, aux États-Unis, après qu’un cheval lui a marché sur la patte. Ses maîtres ont alors suggéré aux vétérinaires de le faire euthanasier, car son état était trop grave selon eux. Une décision que ces derniers ont refusé de prendre puisque l’animal avait encore toute une vie à mener.

Quand les vétérinaires ont découvert le petit Ollie, ils ont examiné sa patte écrasée et ont suggéré à ses propriétaires de l’opérer. Ces derniers n’ont pas accepté et ont plutôt proposé une option plus radicale aux spécialistes : l’euthanasie.

Une mobilisation générale

Pour les vétérinaires, il était impensable de mettre un terme à la vie de ce jeune chien, qui n’avait rien demandé de tout cela. Toutefois, ils avaient besoin de soutien pour le prendre en charge et se sont tournés vers une association locale, le Sky Sanctuary Rescue. L’organisme de sauvetage a répondu favorablement à cette demande et a commencé par partager l’histoire du quadrupède sur les réseaux sociaux.

Les membres ont organisé une collecte de fonds en ligne et ont récupéré suffisamment d’argent pour subvenir à l’opération chirurgicale, ainsi qu’aux soins annexes du canidé. Lequel est passé entre les mains des chirurgiens quelque temps plus tard. Malheureusement, sa patte n’a pas pu être sauvée, car elle était en très mauvais état. Toutefois, Ollie ne souffrait plus et allait pouvoir recommencer sa vie dans un tout nouveau corps.

Bien remis de son opération, le toutou a été placé à l’adoption et recherche actuellement sa famille pour toujours. Pour ses sauveteurs, il était hors de question qu’il retourne dans son ancienne maison. Les bienfaiteurs comptent sur leur communauté pour aider l’animal à trouver sa perle rare. Parallèlement, ils ont remercié les donateurs pour leur générosité : « Grâce à vos dons, il est en vie », écrivait un porte-parole dans une publication relayée par Newsweek.

Aucun doute, Ollie est très bien entouré et ne manquera plus jamais de soutien.