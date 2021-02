Les premiers humains ayant foulé le continent nord-américain, il y a 10 000 ans, étaient accompagnés de chiens !

Photo d'illustration

D’après une étude venant d’être publiée, les chiens auraient suivi les premiers humains à s’être installés sur le continent nord-américain en provenance de Sibérie. Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont analysé un fragment d’os de canidé datant de plus de 10 000 ans.

Durant la dernière ère glaciaire, il était possible de traverser l’actuel Détroit de Béring à pied, car le niveau de la mer était suffisamment bas. Les premiers hommes à s’être établis sur le continent nord-américain seraient passés par là depuis la Sibérie il y a entre 30 000 et 10 000 ans. Des chiens les auraient accompagnés dans ce périple, indique une étude publiée ce mercredi 24 février dans le journal Proceedings of the Royal Society B.

Elle a été menée par des scientifiques de l'Université d'État de New York à Buffalo, qui avaient étudié un fragment du fémur d’un chien vieux d’environ 10 150 ans, comme le rapporte Le Figaro.

En analysant l’ADN prélevé sur le morceau d’os, ils ont découvert que l’animal en question possédait des spécificités génétiques propres aux chiens dits « précontact ». Autrement dit, des chiens américains qui étaient en Amérique avant leurs congénères d’origine européenne, amenés par les colons du Vieux Continent.

Un chien au régime alimentaire marin

Ces mêmes chiens précontact s’étaient séparés des races originaires de Sibérie il y a 16 000 ans environ. Ce qui s’inscrit justement dans l’intervalle de temps durant lequel la migration Sibérie / Amérique du Nord aurait eu lieu par voie terrestre. Les migrants auraient d’ailleurs emprunté une route côtière et non pas continentale pour peupler leur nouvelle destination.

Pour Charlotte Lindqvist, biologiste de l’évolution ayant pris part à l’étude, « les premières migrations humaines à travers la région ont été plus importante [qu’ils le pensaient] ».

Les travaux montrent également que le chien dont le fragment d’os a été analysé, se nourrissait principalement d’animaux marins ; « des restes de poissons, phoques et baleines » notamment.