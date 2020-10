Les pompiers interviennent et tentent de prendre en charge un chien échoué en plein océan après une chute de 15 mètres !

Un chien s’est retrouvé dans les eaux très froides de l’Est canadien après être tombé d’une falaise. Plusieurs équipes de pompiers se sont mobilisés pour lui porter secours, mais l’animal ne leur a pas facilité la tâche.

Un chien tombé dans l’Atlantique a été sauvé par des pompiers et remis à ses propriétaires le weekend dernier, comme le rapporte la CBC.

L’après-midi du dimanche 11 octobre, le quadrupède en question, répondant au nom de Roxy, accompagnait ses maîtres qui s’adonnaient à la cueillette de baies à Glace Bay, localité située en Nouvelle-Ecosse (Est du Canada). En s’approchant de la côte, le chien s’est aventuré un peu plus près des falaises et a fini par en tomber.

Après une chute de 15 mètres, l’animal s’est retrouvé dans les eaux glacées de l’océan. D’après John Chant, chef des pompiers de Glace Bay, Roxy a ensuite réussi à nager et à se hisser sur un petit bout de terre au pied de la falaise, mais il n’avait ensuite nulle part où aller. Il était cerné, d’un côté par les eaux, et de l’autre par la paroi du littoral.

Les pompiers de Glace Bay n’étaient pas les seuls appelés à intervenir. Vers 17h30, ils étaient rejoints par leurs collègues de Dominion, Albert Bridge et New Victoria. 2 bateaux ont d’abord été déployés. Les équipages se sont approchés du chien et tenté de l’attirer, mais ce dernier avait trop peur et refusait de les rejoindre.

Ensuite, des secouristes sont descendus en rappel du haut de la falaise, mais entretemps, ceux embarqués ont tenté une autre approche ; l’un d’eux a enfilé une combinaison de sauvetage flottante et thermique, puis s’est dirigé vers l’animal à la nage alors qu’il était attaché au bateau. Il a finalement réussi à se saisir de Roxy et à l’embarquer à bord.

Le chien a, par la suite, été ramené sur la terre ferme. Sa famille, soulagée et reconnaissante envers les pompiers, l’attendait sur la jetée. Roxy ne souffrait d’aucune blessure.

John Chant a tenu à rappeler aux propriétaires canins qu’ils devaient être prudents en se rendant sur des sites comme celui-ci. Il a indiqué que 2 personnes au moins avaient trouvé la mort en tombant des falaises de Glace Bay au cours de ces dernières années.