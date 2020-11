Les militaires mexicains interviennent et sauvent un chien apeuré, pris au piège par la montée des eaux, suite aux inondations dans le pays (Vidéo)

Pris au piège par les inondations, un chien qui s’accrochait désespérément à des barreaux métalliques a été sauvé par militaires au Mexique. La vidéo montrant la scène a ému de nombreuses personnes via les réseaux sociaux, aussi bien dans le pays qu’ailleurs dans le monde.

Le passage de l’ouragan Eta a été particulièrement dévastateur au Mexique, plus précisément dans les Etats de Chiapas et de Tabasco dans le sud-est du pays. Des milliers de maisons ont été détruites et on estime à 80 000 le nombre de personnes affectées par la tempête tropicale.

Les pluies diluviennes ont fait déborder plus de 10 cours d’eau dans le seul Etat de Tabasco. De fortes inondations s’en sont suivies, prenant au piège de nombreux habitants, mais aussi des animaux. Aux côtés des pompiers, les forces armées ont également été déployées pour porter secours aux personnes en détresse.

Une vidéo montre justement des soldats venant en aide non pas à un humain, mais à un chien qui peinait à garder la tête hors de l’eau, comme le rapporte India Today.

La séquence en question a été postée ce dimanche 15 novembre sur Twitter par Rex Chapman, ancien basketteur américain de la NBA (championnat professionnel de basketball américain). On y voit une équipe de sauveteurs de la marine mexicaine sillonnant les rues inondées à bord d’une embarcation légère.

Les marins aperçoivent un chien, un Labrador-Retriever à la robe sable, s’accrochant comme il le peut à une structure métallique fixée à un mur, l’eau lui arrivant jusqu’au ventre. Les militaires s’approchent lentement du canidé, puis l’un d’eux commence à le caresser. Mis en confiance, le quadrupède comprend qu’ils sont là pour le sauver. Il prend d’ailleurs lui-même l’initiative de poser une première patte, puis la seconde sur le rebord de la barque pour tenter d’y grimper.

Le membre de la marine mexicaine l’aide à monter à bord et le chien se met aussitôt à remuer la queue, se sentant enfin en sécurité après avoir lutté pour sa survie.

A lire aussi : Abandonné à son sort, un Pitbull affamé évite le pire transformé par l'amour des secours !

There are massive floods in southeast Mexico right now.



These guys in a boat found a good boy who was cold, frightened, and clinging to a wall.



Heroes...pic.twitter.com/DqAYsaYOuZ