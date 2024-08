Les maîtres d'une chienne perdue depuis 6 ans refusent de désespérer et mettent à jour son identification jusqu'à l'appel tant attendu de la part d'un refuge

Même si c’est est de plus en plus difficile à mesure que le temps passe, il est important de ne pas baisser les bras lorsque son animal de compagnie disparaît. Cela passe notamment par le fait de mettre à jour les informations liées à son identification, notamment les nouveaux adresse et numéro de téléphone en cas de déménagement. L’histoire de Lucy Marie en a récemment apporté la preuve.