Les autorités saluent l'excellent travail d'un chien policier qui a retrouvé une fillette de 10 ans disparue au cours d'un week-end

Les chiens sont dotés d'un flair remarquable. La police de l'État du Connecticut (États-Unis), a félicité l'un de ses chiens pour son excellent travail de recherche. Grâce à l'animal, un enfant a pu retrouver sa famille.

Izzy est une détective au flair hors pair. Ce Chien de Saint Hubert est employé par la police de l'État du Connecticut, pour retrouver les personnes portées disparues. Le 12 décembre 2021, l'animal aux compétences olfactives incroyables a eu pour mission de localiser une petite fille âgée de 10 ans. Cette dernière avait disparu à Woodbury.

À son arrivée à la résidence de l'enfant, Izzy a reçu l'un de ses objets personnels, afin de détecter son odeur, rapporte le magazine People. La chienne a ensuite conduit son maître sur une piste de plus de 2,5 kilomètres.

Un heureux dénouement grâce à la chienne

La fillette a heureusement été retrouvée dans une zone boisée, près de la maison familiale. Grâce à la rapidité des autorités et de la chienne, elle s'en est sortie indemne et a été ramenée en toute sécurité chez elle. Un soulagement pour tout le monde.

La brave Izzy a reçu pléthore d'éloges de la part de ses collègues humains, même si elle n'en est pas à sa première heure de gloire.

A lire aussi : La directrice d'un sanctuaire pour animaux partage une vidéo édifiante de chiens handicapés heureux de courir sur la plage

Mais elle n'est pas la seule à entamer une brillante carrière au sein de la police. Happle, une autre femelle Saint Hubert, a pris sa retraite en 2021 après 7 années de bons et loyaux services au PSIG (peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) Sabre d’Auch. Le canidé de 9 ans a effectué des centaines de missions, retrouvé 150 personnes disparues et sauvé une vingtaine de vies, ce qui lui a valu plusieurs distinctions bien méritées.