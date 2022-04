Le suspect arrêté pour avoir tiré sur le promeneur de chiens de Lady Gaga a été libéré par erreur !

Le principal suspect dans l’affaire de l’attaque du pet-sitter qui promenait les chiens de Lady Gaga, n’est plus en prison. Une erreur administrative serait derrière sa libération.

Un an après avoir frôlé le pire, le promeneur des chiens Lady Gaga a dû ressentir un choc en apprenant que la personne accusée de lui avoir tiré dessus venait d’être libérée. Une information rapportée par le Los Angeles Times le jeudi 7 avril.

James Howard Jackson, 19 ans, est l’un des 3 suspects inculpés dans cette affaire. Il a été libéré mercredi après-midi à l’issue de sa comparution devant le tribunal. A la surprise générale, il a retrouvé la liberté après que l’affaire ait été classée, malgré les lourdes accusations pesant sur lui.

Une décision qui résulterait d’une erreur administrative. D’après des sources proches de l’enquête, un dossier d’accusation de remplacement aurait dû être déposé, mais les documents de l’affaire n’ont pas été mis à jour, ce qui a conduit à la libération de l’individu en question.

James Howard Jackson avait été arrêté avec 4 autres personnes, appartenant à un gang pour la plupart, après l’agression ayant failli coûter la vie à Ryan Fischer, dog-sitter qui s’occupait des 3 chiens de Lady Gaga.



Lady Gaga / Instagram

Rappel des faits

En février 2021, un groupe d’hommes armés s’en était pris à Ryan Fischer alors qu’il promenait Gustav, Koji et Miss Asia, les Bouledogues Français de la chanteuse et actrice. Ils s’étaient emparés des 2 premiers, tandis que la femelle avait réussi à leur échapper. Tous avaient été retrouvés et rendus à leur maîtresse sains et saufs par la suite.

Ryan Fischer, lui, avait miraculeusement survécu au tir reçu en pleine poitrine durant l’attaque. Il avait même repris du service auprès de Lady Gaga près de 4 mois plus tard.

Outre James Howard Jackson, Jaylin Keyshawn White, 19 ans, et Lafayette Shon Whaley, 27 ans, font également l’objet de différents chefs d’inculpation ; tentative d’homicide et vol au second degré notamment.