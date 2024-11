Le second volet de la Pet Revolution, le congrès international dédié aux animaux de compagnie, se déroulera en ligne les 7 et 8 décembre 2024

Organisé par l’Animal University et l'Université Paris Nanterre, la Pet Revolution est le seul congrès international en France consacré aux animaux de compagnie. L’objectif de ce rendez-vous scientifique original est simple : enrichir nos connaissances sur le bien-être des animaux et revisiter nos représentations de leurs besoins. C’est dans ce but que l’évènement rassemble des chercheurs, des cliniciens et des experts qui partagent leur savoir en toute simplicité.

Cette année, la 5e édition de la Pet Revolution a mis non seulement à l’honneur les chiens et les chats, mais également les chevaux. Elle a aussi été divisée en 2 temps forts : un congrès convivial en présentiel qui s’est déroulé le 5 octobre dernier et un week-end de conférences digitales qui aura lieu les 7 et 8 décembre 2024 (avec un replay disponible 6 mois pour les inscrits).

2 journées de conférences 100 % digitales

Pour les organisateurs du congrès, ces 2 journées de conférences à distance sont une solution idéale pour « rendre accessible à toute la communauté francophone les dernières nouveautés et recherches autour des animaux compagnons ».

Les 7 et 8 décembre 2024, les participants inscrits pourront ainsi suivre en ligne depuis chez eux (ou ailleurs !) l’ensemble de ces conférences 100 % digitales. Il leur sera également possible de poser des questions aux intervenants et d'échanger avec les autres inscrits du congrès via un chat. Ils pourront aussi choisir de suivre les conférences en direct ou de les regarder tranquillement plus tard avec le replay qui sera disponible pendant 6 mois pour les inscrits (sauf pour la conférence exclusive de Neli Sochirca, avocate au Barreau de Paris).

Des conférences inédites

Au total, le programme de ces 2 journées digitales affiche plus de 30 conférences en lien avec les 4 grandes thématiques du congrès : « Histoire, sélection, éducation et comportement animal », « Bien-être animal au quotidien et dans les soins », « Bien-être de l’humain et médiation animale » et « Éthique et protection animale ».

Ces interventions seront animées par des spécialistes connus du secteur animalier tels que Karen L. Overall (spécialiste du comportement animal appliqué), Boris Cyrulnik (neurologue, psychiatre, éthologue et psychanalyste) ou encore Hélène Gateau (vétérinaire et journaliste spécialiste de la notion de pet-parentalité).

Plus qu’un moment d’échange et de partage autour des animaux, ce second volet digital du congrès permet également d’explorer des perspectives diverses et de façonner notre compréhension du monde animal d’aujourd’hui et de demain. Les organisateurs de cette expérience enrichissante et formatrice espèrent en effet qu’elle aura un impact concret sur notre manière d’interagir avec les animaux au quotidien.

Vous brûlez d’envie d’assister à ce week-end qui s’annonce passionnant ? L’inscription est possible en ligne jusqu’au 1er décembre 2024 à minuit et vous coûtera 210 € pour les 2 jours. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la Pet Revolution.