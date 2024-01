Le sauvetage angoissant d’un Labrador coincé sur une voie ferrée tandis qu’un train approche

Lucky l’a échappé belle. À quelques minutes près, ce Labrador au pelage beige aurait été percuté par un train. Heureusement, ce scénario macabre a été évité grâce à l’intervention du sauveteur dévoué Edwards. Il a sauvé l’animal in extremis, alors que ce dernier était totalement coincé sur une voie ferrée.

Le bienfaiteur est un agent des services animaliers de la ville de San Antonio, au Texas (États-Unis). Selon The Dodo, son équipe et lui ont reçu l’appel d’un témoin ayant constaté la présence d’un chien attaché sur des rails. Un train pouvait arriver à tout moment.

City of San Antonio Animal Care Services / Facebook

Le Labrador était terrorisé

Face à l’urgence de la situation, Edwards s’est précipité sur les lieux et a découvert le canidé en mauvaise posture : « La laisse attachée au cou de Lucky était bloquée aux rails avec un clou, se serrant de plus en plus à mesure qu'il se retirait » témoignait un porte-parole des services animaliers. Le sauveteur ne savait pas si quelqu’un l’avait volontairement accroché là ou s’il s’était coincé en passant.

Edwards est arrivé à hauteur du toutou, lequel était paniqué par la situation et ne s’est pas tout de suite laissé faire. L’homme est finalement parvenu à gagner un peu sa confiance, puis l’a saisi à l’aide d’un bâton de capture. Quelques minutes seulement après avoir placé le rescapé sur le bas-côté, un train est passé à « grande vitesse ».

City of San Antonio Animal Care Services / Facebook

Il a pu récupérer auprès de sa nouvelle famille

Les membres des services animaliers ont nommé le quadrupède Lucky, se traduisant par “chanceux”. Et Lucky porte effectivement très bien son prénom, car il a une bonne étoile au-dessus de sa tête. Non seulement il est un miraculé, mais il a aussi eu l’aubaine de trouver une maison. En effet, placé en refuge après l’incident, son histoire a profondément touché un individu se faisant appeler M.C.

Lequel a eu un coup de cœur pour le Labrador. 30 minutes après leur premier rendez-vous, l’internaute a pris la décision d’adopter Lucky. Celui-ci, renommé Duke, coule à présent des jours heureux dans sa maison pour toujours.