Le retour de ce militaire à la maison met son Golden Retriever en joie ! (vidéo)

Les chiens sont connus pour leur loyauté envers leurs maîtres. D’autant plus que certaines races sont très famille, comme le Golden Retriever. En retrouvant son propriétaire après 3 mois d’absence, Colonel lui a réservé un accueil digne des plus grands !

Alyssa Joy Greene est la future maman de triplés et l’heureuse propriétaire d’un Golden Retriever nommé Colonel. Elle est également la femme d’un militaire servant dans l’armée de l’air américaine. Ce dernier s’absente fréquemment pour des missions plus ou moins longues et la dernière en date a duré 3 mois. À son retour, il a été chaleureusement accueilli par son épouse, mais également sa boule de poils !

Cette dernière est entrée dans la vie du couple en 2016. Depuis, elle comble ses maîtres de bonheur et soutient son humaine quand son mari s’absente. En effet, le temps est parfois long pour Alyssa, qui a toujours le cœur brisé quand son époux part en mission. Heureusement, elle peut compter sur Colonel pour lui remonter le moral.

@alyssajoygreene / Instagram

Des retrouvailles émouvantes

Même si la vie continue pour le toutou et qu’il doit veiller sur sa maîtresse, il n’oublie pas son propriétaire. Il s’agit d’ailleurs de son meilleur ami selon Alyssa. Laquelle a souhaité organiser des retrouvailles surprises entre les complices pour le retour du soldat au début du mois d'octobre dernier. Elle a immortalisé ce moment et l’a publié sur internet.

Dans le clip vidéo, relayé par Parade Pets, les internautes découvrent Colonel avec un bandana sur lequel il est inscrit "bienvenue à la maison". Le toutou ne le sait évidemment pas, mais il s’agit d’un premier indice. Sa propriétaire l’emmène ensuite dans un bois ou son maître l’attend. Le chien se précipite vers lui tout en gémissant de bonheur. Il est absolument ravi de revoir son humain préféré et semble pleurer de joie !

Les internautes ont été extrêmement touchés en voyant l’émotion du chien. Beaucoup se sont exprimés dans la section des commentaires : « Je ne suis pas du genre à pleurer, mais ses petits grognements et ses cris m’ont fait couler les larmes » écrivait une utilisatrice d’Instagram, « Les chiens sont les meilleurs » affirmait une autre personne. Ce qui est certain, c’est que Colonel profitera de chaque minute au côté de son propriétaire maintenant qu’il est à la maison !