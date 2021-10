Le rendez-vous d'un chien avec son propriétaire en tête à tête dans un restaurant attendrit le coeur des clients (vidéo)

C’est une scène des plus touchantes à laquelle la cliente d’un restaurant new-yorkais a assisté et qu’elle n’a pas manqué d’immortaliser. Celle d’un chien et de son maître prenant leur repas en tête à tête, le canidé se tenant de manière tout à fait exemplaire. La vidéo n’a pas tardé à être relayée massivement. On comprend sans peine pourquoi en la découvrant…

En se rendant dans un restaurant de New York, Gemma Colon a été témoin d’un moment plus qu’adorable, comme le rapporte The Dodo.

Après s’être attablée, la jeune femme a été surprise de constater qu’un client et son chien étaient assis l’un face à l’autre, le quadrupède sagement installé. « J'ai remarqué ce chien assis sur une chaise en face de son maître, agissant comme un vrai gentleman », raconte en effet celle qui se fait appeler gemmsauce sur le réseau social TikTok.

C’est d’ailleurs sur ce dernier qu’elle a posté la vidéo de la scène, qu’elle a très justement intitulée « L'amitié la plus pure dont j'aie jamais été témoin ».

L’homme dégustait son plat et buvait un verre de vin rouge, tout en jouant aux mots croisés. Il regardait son ami à 4 pattes, un Staffordshire Bull Terrier, avec énormément de bienveillance et de tendresse, comme on le ferait avec son enfant. Le quadrupède lui, affichait un comportement exemplaire, qui a suscité l’admiration de Gemma Colon : « J'ai vu de meilleures manières à table montrées par ce chien que chez certains humains », a-t-elle ainsi confié. Le Staffie avait un bol d’eau à sa disposition, qu’il « sirotait poliment ».

Ce n’était pas une première pour ce chien et son maître

La séquence est rapidement devenue virale, de nombreux internautes ayant été autant touchés par ce duo d’amis que l’ont été Gemma Colon et les autres clients du restaurant. Personne parmi ces derniers ne pouvait s’empêcher de sourire en les observant.

D’ailleurs, ce serait même un rituel, comme l’a appris l’auteure de la vidéo en écoutant un échange entre 2 serveurs ; l’un d’eux a expliqué à sa collègue que l’homme et son chien étaient des habitués.

« Cela semblait vraiment être un rendez-vous très agréable, en excellente compagnie », a conclu Gemma Colon.