Le prince William et sa femme Kate tombent sous le charme d'un chien de thérapie pendant une visite royale

En visite dans un hôpital du nord du pays, le couple princier a eu l’occasion de faire de très belles rencontres, notamment celle d’un jeune canidé qui apprend son futur métier de chien de thérapie. La duchesse et le duc de Cambridge semblaient conquis par la bouille adorable d’Alfie.

Le prince William, duc de Cambridge, et son épouse Kate Middleton ont passé un agréable moment en compagnie d’un chiot rencontré dans un centre hospitalier. Un moment qui a d’ailleurs été immortalisé et dont les photos ont été publiées sur le compte Instagram des locataires du palais de Kensington, comme le rapportait News 24 le jeudi 20 janvier.

Les images montrent le couple tomber sous le charme d’Alfie, quadrupède destiné à devenir chien de thérapie pour apporter du réconfort aux personnes hospitalisées. Kate et William ont ainsi pu le porter et le caresser à tour de rôle, leurs sourires radieux témoignant du bonheur qu’ils ont éprouvé en faisant connaissance avec lui.



Duke and Duchess of Cambridge / Instagram

Ils étaient en visite au Clitheroe Community Hospital, hôpital situé dans le Lancashire dans le Nord de l’Angleterre. Ils ont ainsi eu l’opportunité d’échanger avec le personnel hospitalier, notamment au sujet des difficultés vécues à cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19.



Duke and Duchess of Cambridge / Instagram

2 chiens de thérapie formés grâce à une association

Dans sa publication Instagram, le couple a cité et remercié l’association NHS Charities Together. C’est, en effet, grâce au soutien de cette organisation que la formation de 2 chiens de thérapie a pu être financée. Il s’agit d’Alfie, donc, mais aussi de son aîné Jasper, âgé de 6 ans.

L’amour des chiens est omniprésent au sein de la famille royale britannique. On se souvient que la duchesse et le duc de Cambridge avaient été très affectés par le décès de Lupo, leur Cocker Anglais, en novembre 2020.

On sait aussi l’affection que porte la reine Elisabeth II pour les canidés, en particulier les Welsh Corgi Pembroke et Welsh Corgi Cardigan. La souveraine qui célébrera d’ailleurs ses 70 ans de règne du 2 au 5 juin prochains ; le programme des festivités récemment annoncé, comprendra défilé militaire, concerts au Palais de Buckingham, cérémonie à la Cathédrale St Paul et arts de rue, entre autres manifestations.