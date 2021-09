Le Pets’tival : l’événement fun et gratuit à vivre avec son animal pour combattre le blues de la rentrée !

Pour permettre aux amoureux des animaux de profiter de super activités en famille ou entre amis, Edgard & Cooper organise le Pets’tival, son premier grand évènement gratuit. Il aura lieu à la rentrée, le samedi 11 septembre, dans un cadre d'exception au Jardin 21 dans le 19e arrondissement de Paris.

Pour permettre aux amoureux des animaux de profiter de super activités en famille ou entre amis, Edgard & Cooper organise le Pets’tival, son premier grand évènement gratuit. Il aura lieu à la rentrée, le samedi 11 septembre, dans un cadre d'exception au Jardin 21 dans le 19e arrondissement de Paris.

La rentrée est souvent synonyme de baisse de moral, voire de petite déprime. La fin des beaux jours et des vacances peut pourtant être vécue de manière positive ; le Pets’tival a justement été pensé pour cela. Il s’agit du premier grand évènement gratuit en France pour nous et nos amis à 4 pattes organisé par Edgard & Cooper, le spécialiste de l’alimentation saine et naturelle pour chiens et chats.

Ce rendez-vous se tiendra le samedi 11 septembre au Jardin 21, lieu en plein air consacré à la culture et la détente, dans le 19e arrondissement de Paris.

Les visiteurs pourront s’y rendre en compagnie de leurs animaux et en famille, afin de passer une journée agréable, conviviale et pleine de découvertes et de surprises. Au programme de cette première édition du Pets’tival, des séances de Doga (une super pratique du yoga avec son chien), des conseils en éducation canine et féline, un espace artistique avec notamment du live painting et des DIY, et un autre consacré aux refuges, entre autres activités ludiques.

Un évènement pour les passionnés de chiens et chats, 100% gratuit et ouvert à tous

Le tout dans un cadre enchanteur et proche de la nature, les 1600 m2 de verdure et de plantations maraîchères, dans le Parc de la Villette.

Le Pets’tival se veut pensé pour les amoureux des chiens et des chats, mais cet évènement unique en son genre ouvre ses portes à tous. Tout y est mis en œuvre pour offrir aux visiteurs une expérience inoubliable et leur permettre de profiter une dernière fois de l’été avec leurs amis à 4 pattes.

L’accès au Pets’tival est totalement gratuit, ainsi que toutes les activités tout au long de la journée ! L'occasion pour la marque de se rapprocher encore plus de sa communauté engagée et d'accueillir de nouveaux membres autour d'un événement qui repoussera à coup sûr le blues de la rentrée.

Pour vous y rendre, il suffit de réserver votre billet via ce lien. Pour plus d’informations et en connaître les nouveautés : l’évènement Facebook et le site de l’évènement.

Télécharger la vidéo

Photos : Jardin21