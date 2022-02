Le personnel d'un refuge promet à un Chihuahua obèse et malheureux qu'il pourra courir et jouer de nouveau

Lorsque Rosemary, une femelle Chihuahua âgée de 3 ans, est arrivée à la Humane Society of Northwest Louisiana (États-Unis) au cours du mois de juin 2021, elle pouvait à peine bouger. Ses soigneurs lui ont fait une promesse, celle de l'aider à retrouver sa mobilité.

Les chiens ont besoin de dégourdir leurs pattes. Courir et s'amuser s'avèrent des activités bénéfiques aussi bien pour leur corps que leur esprit. Malheureusement, une femelle Chihuahua récupérée par une association basée en Louisiane n'a pas eu ce privilège. La raison ? Son obésité.

À son arrivée, les bénévoles ont lu de la tristesse dans ses yeux... Ces derniers lui ont donc promis d'améliorer ses conditions de vie. « C'était vraiment triste parce qu'elle avait tellement de mal à se déplacer, a déclaré Erin Shirley, l'une des volontaires, sortir faire ses besoins l'épuisait. »

© Humane Society of Northwest Louisiana

Pour information, sa famille l'avait initialement déposée dans un refuge au Texas afin qu'elle soit euthanasiée. Ses propriétaires ont insisté sur le fait qu'elle était suffisamment âgée et souffrait de problèmes de santé. Révolté, le personnel a contacté la Humane Society of Northwest Louisiana, qui a accepté de la prendre en charge.

© Humane Society of Northwest Louisiana

Une belle transformation

Au centre de sauvetage, la balance a indiqué près de 11 kilos. Rosemary pesait plus du double du poids requis pour un Chihuahua. Ses bienfaiteurs ont aussitôt mis en place un régime alimentaire adapté, avec l'aide d'un vétérinaire. En outre, la boule de poils s'est mise au sport. Sorties dans la cour et séances sur un tapis roulant aquatique ont ainsi rythmé ses semaines.

« Une fois qu'elle a perdu quelques kilos, elle est devenue beaucoup plus active », a expliqué Erin Shirley au Dodo. En janvier, l'animal avait perdu environ 5 kilos : il était totalement transformé. Grâce au soutien infaillible des membres du refuge, Rosemary s'est vue offrir un second souffle. « C'est juste une petite chienne super amicale et extravertie maintenant », a ajouté la bénévole.

Désormais, sa personnalité pétillante illumine chaque pièce dans laquelle elle se trouve. Naguère malheureuse et amorphe, Rosemary se révèle aujourd'hui épanouie et énergique.

© Humane Society of Northwest Louisiana

Prochaine étape ? L'adoption ! Le Chihuahua attend patiemment qu'une famille l'accueille pour toujours, une famille qui l'aimera d'une manière inconditionnelle et l'accompagnera sur la route du bonheur.