Le message viral d'un homme contre sa belle famille qui a attaché son chien dehors, car elle refusait de le voir dans la maison

Hébergeant sa belle-mère pendant quelques jours, un homme a été scandalisé par l’attitude de cette dernière envers son chien. Au point qu’il a dû prendre une décision radicale, qui lui a valu d’être insulté par elle comme par sa fille, qui était la compagne du propriétaire canin.

Un utilisateur de Reddit a partagé son histoire sur le site web communautaire, décrivant le traitement odieux réservé à son chien par la mère de sa petite-amie. Un récit rapporté par Newsweek.

L’homme en question, postant sous le pseudonyme « Comfortable-Ad7073 » et âgé de 48 ans, a un chien appelé Boots. Ce dernier « a un bon comportement et est aimé de ses amis et voisins », ajoute-t-il. Il était en couple avec une femme prénommée Mariah depuis 2 ans.



Sa compagne avait grandi au sein d’une famille considérant que les chiens devaient rester à l’extérieur. Il avait fallu du temps à Mariah à s’habituer au fait de voir Boots à l’intérieur et avait fini par apprécier le canidé.

La belle-mère de l’utilisateur Reddit était venue leur rendre visite et comptait séjourner quelque temps chez le quadragénaire. Mariah avait prévenu son ami que sa mère n’aimait pas voir les chiens dans les pièces de la maison.

Il explique que, au début, tout allait bien. Toutefois, comme attendu, la mère de Mariah commençait à faire des réflexions au sujet de Boots. L’homme lui a répondu gentiment qu’il ne laisserait pas l’animal l’embêter, mais qu’il était chez lui et qu’il n’avait pas l’intention de le laisser dehors.

« Elle disait le traiter comme un chien devait être traité »

Un matin, alors qu’ils prenaient leur petit déjeuner, le maître de Boots a remarqué que le quadrupède n’était dans aucune des pièces de la maison. Quand il a demandé des explications à sa belle-mère, celle-ci lui a dit : « Les chiens n'ont pas leur place dans la cuisine, alors nous l’avons mis dehors ».

Agacé, il pensait que Boots était à l’extérieur, mais au moins libre dans le jardin. Lorsqu’il est sorti le voir, il l’a retrouvé attaché à la clôture avec une corde. Hors de lui, il a vu sa colère monter d’un cran supplémentaire lorsque sa belle-mère lui a dit « qu'elle le traitait simplement comme un chien devrait être traité ».

C’en était trop pour le papa de Boots, qui a demandé à Mariah – à qui il reprochait de n’avoir rien fait pour défendre son chien - et à sa mère de quitter sa maison. Celles-ci l’ont traité de tous les noms pour avoir été « chassées ».

Les utilisateurs Reddit ayant commenté le post de « Comfortable-Ad7073 » l’ont majoritairement défendu, estimant qu’il avait raison d’avoir agi de la sorte.