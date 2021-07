Le mauvais état de santé de Santos, le chien de Johnny Hallyday, inquiète les fans

L’état de santé de Santos, le chien de Johnny Hallyday, inquiète sa famille. La veuve du chanteur a annoncé sur Instagram que le Labrador s’apprêtait à être opéré et demandé aux internautes de prier pour lui.

Santos n’est pas au mieux en ce moment, sur le plan de la santé. Laeticia Hallyday est très inquiète pour son compagnon à 4 pattes et l’a fait savoir sur Instagram dimanche, comme le rapporte Voici ce lundi 19 juillet.

Labrador Retriever à la robe noire, Santos avait été adopté en 2014 par Laeticia et Johnny Hallyday. Après le décès du chanteur survenu en décembre 2017, le canidé était gravement malade. Il souffrait notamment d’une pathologie cardiaque pour laquelle il avait suivi 3 années de traitements lourds.

A son retour à la maison, Laeticia Hallyday faisait part de son soulagement et remerciait Sophie Bismuth, vétérinaire à Boulogne-Billancourt qui avait soigné son chien. Quelques mois plus tard, en juillet 2019, la native de Béziers exprimait de nouveau sa préoccupation pour l’état de santé de Santos, qui semblait décliner à l’époque.

Santos doit être opéré

Plus récemment, et toujours par l’intermédiaire de son compte Instagram, la mère de Jade et Joy, 17 et 13 ans, a demandé à ses abonnés de soutenir Santos et de prier pour lui, car il doit se faire opérer.

Ce dimanche 18 juillet, Laeticia Hallyday a en effet publié une série de stories constituées de photos du quadrupède et de messages de soutien de la part d’internautes. « Je t’aime mon ami », est-il écrit dans l’une de ces publications. Sur d’autres, reprenant les manifestations de sympathie de fans, on peut lire « Plein d’ondes positives pour toi Santos », « Plein de bonnes ondes pour Santos, de tout cœur avec vous » ou encore « Guéris vite Santos. J'ai une forte pensée pour toi petit amour ».

Par ailleurs, la maîtresse de Santos a adressé ses remerciements à l’acteur Mickey Rourke pour avoir rapproché l’animal du Dr Lisa, du Malibu Veterinary Hospital en Californie.

