Le chien des gendarmes retrouve un sexagénaire s’étant égaré la veille lors d’une promenade

Une fois de plus, c’est l’intervention d’un membre des forces de l’ordre à 4 pattes qui a été décisive dans le sauvetage d’une personne disparue et en danger. Judy, chien des gendarmes de Haute-Garonne, a localisé un sexagénaire disparu la veille et qui avait besoin de soins urgents.

Un homme de 69 ans a été retrouvé juste à temps pour être pris en charge alors qu’il était dans un état de santé préoccupant. Il s’était égaré en se baladant et doit son sauvetage au flair et à la détermination de Judy, chien-gendarme, comme le rapportait La Dépêche du Midi ce mercredi 26 mai.

La personne en question était sortie mardi matin pour une promenade à proximité de chez elle, à Rabastens dans le Tarn. Les heures passaient et elle n’avait toujours pas regagné son domicile. Le lendemain matin, sa compagne, inquiète, en a informé la gendarmerie. Une opération de recherche est aussitôt lancée par les militaires.

Aux côtés de la CoB (communauté de brigades) de Rabastens, une unité cynophile basée à Toulouse, le PSIG (Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie) de Gaillac et un hélicoptère en provenance de Pamiers ratissent la zone dans l’espoir de retrouver la trace du sexagénaire.

L’intervention déterminante de Judy

Judy, chien des gendarmes, et son maître-chien s’engagent sur une piste. Elle finit par conduire le canidé jusqu’à un hangar agricole, situé à quelques centaines de mètres de la maison de la personne disparue. Le quadrupède a visé juste ; l’homme s’était réfugié sous une bâche pour se protéger des éléments. Il y avait très probablement passé la nuit.

Semi-conscient, il avait quelque peu perdu ses repères et souffrait de déshydratation au moment où il a été retrouvé par le brave Judy. Les sapeurs-pompiers l’ont conduit aux urgences du Centre Hospitalier d’Albi, toujours d’après La Dépêche du Midi.

Un grand bravo au chien et aux militaires pour ce sauvetage.