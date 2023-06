Laissé à son propre sort, un chien sénior est abandonné au pied d'un refuge à la nuit tombée

David, un croisé Pinscher d’une dizaine d’années, a été surpris en train d’errer aux abords du refuge de Canche-Authie, à Saint-Aubin, dans le Pas-de-Calais (62). Il avait été abandonné par ses anciens détenteurs à une heure tardive, rapporte 30 Millions d’Amis.

Sauvé par un bon samaritain

Heureusement pour David, un homme qui passait par là l’a aperçu et l’a pris chez lui. Le lendemain matin, il l’a ramené au refuge dès l’ouverture. Le Pinscher, non identifié, n’a pas été réclamé par ses anciens maîtres et a donc été proposé à l’adoption.

30 Millions d’Amis (DR)

En plus de le soigner, les bénévoles ont tout fait pour faire entendre son histoire et attirer l’attention des adoptants. Pour ce faire, ils lui ont dédié quelques lignes dans le journal destiné aux adhérents du refuge, et c’est à ce moment-là que Doryse a changé la vie de David.

« Ma décision était prise »

« C’était un texte qui parlait des vieux chiens qui n’étaient jamais choisis par les adoptants, se souvient Doryse. Quand j’ai lu son histoire, j’étais tellement émue. Il aurait été condamné s’il n’avait pas été trouvé. Ma décision était prise. J’allais l’adopter sans même le voir ! »

Aujourd’hui, Doryse est ravie d’avoir donné une chance au tendre David. Malgré quelques problèmes de santé, le canidé profite pleinement de cette seconde vie aux côtés de ses nouveaux amis canins, près du Touquet-Paris-Plage. Une nouvelle jeunesse !

30 Millions d’Amis (DR)

« David rajeunit au fil du temps, se réjouit sa maîtresse. Il était, certes, un peu amorphe au tout début, mais il a évolué à grande vitesse. En partie grâce à mes 2 autres chiens […] J’ai remarqué qu’il suivait leur exemple. C’était assez cocasse. On sent qu’il est très reconnaissant. »

Les chiens âgés méritent leur chance, eux aussi

L’adoption de David a pu avoir lieu grâce à l’Opération Doyens de la Fondation 30 Millions d’Amis, une initiative qui favorise l’adoption de chiens âgés de 10 ans et plus, en assurant un remboursement des frais vétérinaires éventuels à hauteur de 600 €.

« Je ne peux que recommander aux gens de prendre un vieux chien. Il faut leur donner leur chance. Pour ma part, je suis émue et ravie. Ce n’est que du bonheur », conclut Doryse.