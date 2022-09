La vidéo émouvante d'une chienne sénior passant son dernier jour au refuge et rejoignant sa famille pour toujours

C’était un jour spécial pour Terri, chienne ayant passé une grande partie de sa vie au refuge. Adoptée par l’un des employés de l’établissement, elle a pu découvrir sa nouvelle maison en compagnie de ce dernier, qui a filmé cet émouvant moment et partagé la vidéo sur TikTok.

Une chienne sénior ayant vécu de longues années au refuge a enfin trouvé une famille aimante, celle de l’homme qui prenait soin d’elle durant la fin de son séjour, rapportait Newsweek.

Josh a travaillé dans ce refuge pendant 2 ans. Il y a rencontré Terri, qui s’y trouvait depuis 7 années. Au fil du temps, leurs liens et leur complicité ne faisaient que se renforcer. Si bien que, lorsque le moment était venu pour Josh de quitter son emploi en juin dernier, il a décidé de l’adopter.



josh.timk / TikTok

2 mois plus tard, il a partagé une vidéo des plus touchantes sur son compte TikTok, où il publie sous le nom d’utilisateur @josh.timk. Elle retrace le dernier jour de la chienne au refuge et son départ pour sa nouvelle vie aux côtés de son humain.

« Bienvenue chez toi, Terri »

« Aujourd’hui, je l’emmène à la maison », peut-on y lire de la part de Josh en légende. On voit tout d’abord la chienne remuant la queue pendant qu’il s’approche de son box, puis confortablement installée à l’arrière de la voiture. « Bienvenue chez toi, Terri », écrit-il également, alors que le duo se dirige vers la porte d’entrée.

La vidéo s’enchaîne ensuite sur des scènes de fête, de bonheur et de repos pour Terri, qui profite pleinement de sa nouvelle existence.

« Je ferai de mon mieux pour te donner une vie incroyable », conclut enfin Josh dans cette superbe vidéo. Une promesse qu’il tiendra à coup sûr.

A lire aussi : Un chien à 3 pattes victime d'un cancer est salué en héros pour avoir sauvé un bébé loutre (vidéo)



josh.timk / TikTok