La transformation réconfortante d’un chien négligé retrouvé prisonnier de la glace

Quand le pauvre Pilgrim a été découvert, il n'était qu'un amas de poils gris se mélangeant au gel sur le sol. Blessé et collé au goudron à cause de la glace, il n’avait aucune possibilité de se mouvoir et attendait d’être aidé. Par chance, un bon samaritain passait par là et lui a tendu la main.

Pilgrim est un petit chien gris aux jolis yeux bruns qui revient de très loin. Avant d’être sauvé, personne n’était en mesure de déterminer à quoi il ressemblait tant son pelage sale et emmêlé l’étouffait. Il a été découvert en grande détresse sous un froid glacial, mais ce triste épisode de sa vie est désormais bien loin derrière lui.

Une bienfaitrice nommée Donna Lochmann, membre du refuge Stray Rescue of St. Louis (SRSL) dans le Missouri, était à bord de son 4x4 lorsqu’elle a repéré une silhouette sombre sous une camionnette. Selon The Dodo, elle n’est pas parvenue à l’identifier au premier abord, mais a vu qu’elle bougeait légèrement.

« Ses nœuds étaient gelés jusqu'au sol »

La femme a vite compris qu'il s'agissait d'un animal et qu'il était probablement en détresse. Elle s'est approchée et a découvert une touffe de poils ébouriffés : « Ses poils étaient si longs qu'on pouvait à peine dire de quel côté se trouvait son visage » témoignait-elle. Les nœuds de l'animal tiraient sur sa peau et fusionnaient avec la glace sur le sol. Il était coincé, totalement impuissant.

Le grand cœur de Donna l’a poussée à le secourir. Elle s’est munie d'une laisse et l’a passée autour du cou du malheureux. Quand elle l'a tiré vers elle, le pauvre chien a poussé un hurlement, comme s’il était terrorisé ou que quelque chose lui faisait mal. Ce qu’il ne savait pas, c'est que c'était la dernière fois qu'il souffrait autant, car il a été sauvé et conduit chez un vétérinaire.

« Il devait se sentir tellement mieux en se débarrassant de tous ces poils »

À cause de son énorme fourrure, il n'était pas possible de l'examiner, donc il a d'abord été toiletté. Plus de 2 kg de poils lui ont été retirés. Il pouvait à nouveau souffler et voir correctement ce qui l’entourait. L'équipe soignante a découvert qu'il avait le bassin fracturé. Il a été soigné, puis a rejoint une famille d'accueil pour sa convalescence.

À force de le côtoyer, celle-ci est tombée sous son charme et a décidé de l'adopter définitivement. Pilgrim a donc quitté le froid glacial pour la chaleur d’une maison aimante. Son avenir s'annonce radieux !