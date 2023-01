La Touche Animale, épisode 17 : "La Tanière", ce havre de paix pour les animaux issus des cirques

A une cinquantaine de kilomètres de Paris se trouve un refuge pas comme les autres. On y rencontre des animaux domestiques, mais aussi d’autres appartenant à des espèces sauvages. Tigres, singes, ours, mais aussi otaries, perroquets, wallabies et éléphants y reçoivent tout le soin et toute l’attention dont ils ont besoin.

Victimes d’abandon, de maltraitance ou provenant du commerce illégal, ils ont tous été sauvés et sont aujourd’hui choyés par une équipe de 35 soigneurs passionnés et dévoués.

Le Zoo refuge « La Tanière » accueille ainsi des centaines d’animaux sur 14 hectares et répartis sur une quarantaine d’enclos. 80 espèces y cohabitent, sous le regard bienveillant du fondateur Patrick Violas.

Avec son épouse Francine, il a décidé de vendre son business lucratif dans la téléphonie pour se consacrer totalement à son amour pour les animaux, notamment ceux qui sont en grande détresse.



Beaucoup parmi les protégés de son équipe viennent du monde du cirque. A l’heure où les circassiens doivent renoncer progressivement aux spectacles faisant intervenir des animaux, la loi de novembre 2021 prévoyant de les interdire d’ici 2028, le pays a plus que jamais besoin de structures spécialisées pouvant les accueillir et leur offrir une nouvelle vie.

Quel futur pour ces animaux ?

La Tanière, installée à Nogent-le-Phaye près de Chartres dans l’Eure-et-Loir, réalise déjà un énorme travail sur ce plan.

Patrick Violas en parlera donc ce soir, mardi 24 janvier, dans La Touche Animale, où il répondra aux questions de Yoann Latouche et des internautes. Il abordera ainsi l’avenir des animaux de cirques, les histoires des pensionnaires du Zoo refuge et les moyens de soutenir ce beau projet.

Notez bien le rendez-vous : 19h sur l’application Brut.. Vous pourrez également retrouver cet épisode en rediffusion sur Woopets.