La Touche Animale, épisode 12 : gros plan sur l’éducation canine et ses méthodes

La Touche Animale revient comme tous les mardis pour traiter de sujets qui tiennent à cœur aux amoureux des animaux. Dans ce 12e épisode, c’est l’éducation canine qui sera à l’honneur.

Ce nouveau numéro du show animé par Yoann Latouche, expert animalier, est à découvrir ce soir à 19h, en direct sur l’application Brut.. Comme de coutume, il vous sera aussi possible de profiter du replay sur Woopets.

Education canine, quelles méthodes ? C’est le thème autour duquel le débat sera axé. Il existe, en effet, une grande variété d’écoles pour l’apprentissage des chiens. Bon nombre d’entre elles se rejoignent dans les grandes lignes, mais chacune se distingue des autres par des techniques et des approches bien spécifiques.

Yoann Latouche en discutera avec ses invités, 2 éducateurs canins aux méthodes différentes. Il s’agit de Chloe Fesch et de Nicolas Greveldinger.

L’éducation positive vue par Chloe Fesch

Bien connue de la communauté Woopets pour avoir contribué au site par ses précieux conseils, comme ici où elle explique comment accueillir et éduquer un chiot, Chloe Fesch est aussi une habituée de La Touche Animale.

Educatrice et comportementaliste canin depuis 13 ans, elle est la fondatrice de « Nature de chien », société spécialisée dans l’éducation et la rééducation de nos amis à 4 pattes.

Nicolas Greveldinger : « Une éducation du chien par le chien »

Nicolas Greveldinger est un autre passionné de chiens qui a décidé de transformer sa vocation en métier. Cet ancien pratiquant de Ju-jitsu a eu affaire, pendant son adolescence, à un chien que l’on disait impossible à éduquer. Il a toutefois brillamment relevé le défi et fait de ce Chow Chow le meilleur compagnon qui soit.



Nicolas Greveldinger

A lire aussi : Ce chien de refuge affectionne particulièrement son seau pour se rafraîchir malgré la piscine à disposition

Diplômé en éducation / psychologie canine au centre Hervé Pupier et spécialisé dans les troubles du comportement canin, Nicolas Greveldinger décrit ses méthodes d’éducation comme « douces et accessibles à tous ». Il prône également « une éducation du chien par le chien ». Ce n’est pas tout, puisqu’il présente un spectacle humoristique sur le thème du canidé aux côtés de Bertrand Beuns et sous la direction de Jimmy Maerten : « Le Two (Two) Men Show ».

Notez donc bien le rendez-vous : ce sera ce soir, mardi 15 novembre, à 19h sur l’application Brut. Il sera également disponible en rediffusion sur Woopets.