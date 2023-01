La réponse touchante d'une association à la personne ayant abandonné son chien et expliqué son geste dans une note

« Nous ne vous jugerons pas, et nous sommes là pour aider ». La réaction du personnel d’un refuge ayant découvert une chienne abandonnée par sa maîtresse est des plus émouvantes. Cette dernière avait laissé une note précisant les raisons de son geste.

Une chienne a été abandonnée devant un refuge du Tennessee et était accompagnée d’un message écrit par sa propriétaire, justifiant sa décision de s’en séparer. Des faits rapportés par Local3news le mardi 24 janvier.

Le même jour, le McKamey Animal Center, situé à Chattanooga dans cet Etat du Sud des Etats-Unis, postait sur sa page Facebook un appel adressé à cette personne, avec les photos de la lettre et du croisé Berger en question.



McKamey Animal Center / Facebook

Lilo était toujours attachée à sa laisse au moment de sa découverte. Sa maîtresse a expliqué dans la note qu’elle avait agi par contrainte, car elle s’était retrouvée en situation de précarité. Mère de 2 enfants, elle avait perdu son logement et n’avait plus les moyens de subvenir aux besoins du canidé.

Elle demandait à l’association de garder le nom de la chienne. « Je m’appelle Lilo. Aimez-moi, s’il vous plaît, peut-on lire dans ce texte. Ma maman ne peut plus me garder. Elle est sans-abri avec 2 enfants. Elle a fait de son mieux pour recevoir de l’aide, mais n’y est pas arrivée. Je coûte trop cher pour elle. Elle m’aime vraiment. Je suis une chienne géniale qui aime se sentir aimée. S’il vous plaît, ne me maltraitez pas ».

« Nous prendrons bien soin d'elle »

« Nous voulons que vous sachiez qu'elle est en sécurité et que nous prendrons bien soin d'elle », a répondu le McKamey Animal Center, qui a promis de ne pas changer son nom et de faire de son mieux « pour lui trouver une merveilleuse nouvelle maison ». L’équipe espère toutefois que l’auteure de la note viendra la récupérer et s’engage à l’aider « avec tout ce dont [elle a] besoin pour s’occuper d’elle, selon [leurs] capacités ».

« Sachez que nous comprenons, poursuit l’association. Nous ne vous jugerons pas, et nous sommes là pour aider ».