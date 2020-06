La relation qu'entretiennent ce chat et ce chien est unique, même pendant leur sommeil !

Non, les chats et les chiens ne sont pas obligés de se détester. Ils peuvent même parfaitement s’entendre et devenir les meilleurs amis du monde. L’histoire de Butta et Bella en est l’une des plus belles preuves.

Gabrielle avait déjà un chaton, une femelle nommée Bella, quand elle a décidé d’adopter un chien en décembre 2019. Elle s’est rendue à un refuge où elle a rencontré Butta, un Berger Allemand. Le personnel de la structure d’accueil lui a expliqué que le canidé avait été découvert dans un bâtiment abandonné et qu’il avait eu quelques bagarres par le passé. Il en porte d’ailleurs les traces sur les oreilles, raconte The Dodo.

Très vite, une relation très spéciale s’est mise en place entre la chatte et le chien. Ils ont pris l’habitude de jouer, de rester côte à côte et même de se chamailler de temps en temps, comme le montre la vidéo ci-dessous postée sur le compte Instagram qui leur est consacré.

Butta ne peut pas se passer de Bella et vice versa. Ils s’adorent et leurs liens s’expriment de différentes façons, parfois très surprenantes, comme lors de ce road trip que la famille effectuait en Louisiane en mars dernier.

Le chien et la chatte jouaient comme à leur habitude dans la voiture, puis, épuisés, se sont soudainement endormis dans une position peu commune. La tête de Bella était dans la bouche de Butta. Leur étonnante sieste a duré plusieurs minutes et Gabrielle n’a évidemment pas manqué l’occasion d’immortaliser un moment aussi extraordinaire.

Ils ne l’ont pas refait depuis, mais cela montre à quel point ils ont confiance l’un en l’autre.