La réaction sublime d’un homme comprenant que la chienne qu’il accueille ne le quittera pas

Michelle et Doug Christian avaient déjà 2 chiens suite à autant de « foster fails », ou échecs d’accueil. Le couple était bien décidé à faire en sorte que l’expression « jamais 2 sans 3 » ne s’applique pas à eux. Un foster fail, c’est lorsqu’on n’est censé qu’être une famille d’accueil pour un animal, le temps qu’on lui trouve une maison pour toujours, mais que l’on finit par l’adopter définitivement soi-même.

C’est ce qui était convenu entre les Christian, donc, au moment de l’arrivée de Mary. Cette dernière est une croisée Berger Belge Malinois qui avait été victime de négligence. Maigre et en mal d’affection, elle avait besoin de séjourner chez une famille aimante pour se rétablir et être prête pour l’étape d’après qu’est l’adoption par d’autres personnes.



Mary the Malinois / Facebook

L’histoire de Mary les a bouleversés et ils ont accepté de l’accueillir pour le compte de l’association Foxy and the Hounds, basée à dans le quartier de West Hills à Los Angeles (Etats-Unis) et fondée par Terri Fox.

En quelques semaines, la chienne s’est parfaitement intégrée à la maisonnée. L’entente avec les 2 autres chiens était parfaite et toute la famille s’est attachée à elle. A l’exception de Doug, mais en apparence seulement. Il cherchait à maintenir une certaine distance émotionnelle avec Mary pour s’en tenir à l’accord initial qui était qu’il ne la garderait que temporairement. Toutefois, il savait au fond de lui-même qu’il souhaitait autre chose. « Tout ce que je voulais, c’est adopter cette chienne », confie-t-il à The Dodo.



Mary the Malinois / Facebook

« La seule chose que je voulais pour Noël »

Michelle s’en est rendu compte et lui a préparé une belle surprise. Elle s’est organisée avec Terri Fox pour officialiser l’adoption de Mary. C’était son cadeau de Noël à son mari. Elle a ensuite déposé les documents d’adoption et la nouvelle médaille d’identification de la chienne dans une boîte, qu’elle a déposée au pied du sapin.

Le matin du 25 décembre, en ouvrant son cadeau, Doug n’a pas pu retenir ses larmes. Il était submergé par la joie et l’émotion en réalisant que son rêve secret venait d’être exaucé. « C’est la seule chose que je voulais vraiment pour Noël », dit-il.



Mary the Malinois / Facebook

Cette scène a eu lieu il y a quelques années déjà, mais le bonheur ressenti à ce moment-là est toujours intact. D’autant plus que Mary est là pour le rappeler en permanence. Elle est heureuse, en bonne santé et aimée au sein de cette famille en or.

Mary the Malinois / Facebook